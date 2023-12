Bogdan Cosma Cristofor a înfruntat recordul lui Max Verstappen - Antena Sport

Reclamă

Rezultatul reușit de olandez în 2023 nu a mai fost egalat în trecut, nici Schumacher, Hamilton sau Vettel nefiind capabili de un procent atât de ridicat. Performanța lui Verstappen o depășește pe precedenta, cea a pilotului Ferrari Alberto Ascari, care în 1952 reușea o cotă de 75%. Atunci, acesta câștiga 6 curse din 9.

Un român de succes din karting s-a luat la întrecere cu Max în acest sezon. Bogdan Cosma Cristofor (12 ani) a izbutit un sezon incredibil. În cursele interne, 13 la număr (7 – Campionatul Național și Cupa României și 6 în Romanian Karting Masters), pilotul Gulstar s-a impus în toate reușind astfel să bată recordul lui Max. În competițiile externe, Bogdan a participat în 21 curse obținând un palmares de top: 10 locuri 1, 5 locuri 2, 3 locuri 3.

Astfel, per total puștiul elev la International School of Bucharest, a reușit un procent de 70% de victorii din cursele la care a participat, 34 în total.

În weekendul recent încheiat, Bogdan Cosma Cristofor a bifat un nou succes în Italia, la Castrezzato (Brescia), a treia cursă de la trecerea la Junior, categorie superioară față de cea în care s-a impus în 2023 ca lider mondial, cea de Mini. Pilotul român a terminat pe locul 2 după ce în precedentele 2 concursuri la noua categorie a terminat pe prima poziție.

“În acest an extraordinar, cel mai frumos an din viața mea. Cuvintele îmi sunt insuficiente pentru a descrie emoțiile trăite. A fost o perioadă magică în cariera mea de sportiv deoarece când eram mic visul meu era sa reușesc cândva să urc pe podium la un concurs Wsk iar anul acesta am reușit sa obțin nu unul, ci 11 trofee WSK și să câștig și 2 campionate WSK.

Mulțumesc din inimă celor care au făcut aceste realizări posibile: Devid Deluchi, managerul echipei Team Driver pentru încrederea și susținerea constantă, lui Francesco Bruno și lui Cătălin Caloianu pentru devotamentul lor, managerului echipei Gulstar Racing, Dragoș Gulie, familiei mele și sponsorilor. Această echipă extraordinară a transformat un vis de copil în realitate”, a declarat pilotul bucureștean de 12 ani. CIFRĂ 10 – Trofee de marcă a reușit Bogdan în acest sezon: WSK Open Series, WSK Euro Series, Mondialul de Rok, Mondialul de IAME, Night Race IAME, WSK Super Final, WSK Final Cup. Lor li se adaugă si titlurile de Campion Național Mini FRK și Campion Național Mini RKM și Cupa României