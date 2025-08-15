Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: "Are calități fantastice" - Antena Sport

Adi Mihalcea a oferit prima reacție după Dinamo – UTA 1-1. Antrenorul echipei din Arad a venit cu un val de laude pentru Hakim Abdallah, care a înscris în poarta fostei echipe la duelul de pe Arena Națională.
Abdallah a deschis scorul în prima repriză a duelului din etapa a 6-a a Ligii 1. Mai apoi, „câinii” au egalat prin Karamoko, în actul secund.
Adi Mihalcea a venit cu un val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo
La interviul de la finalul partidei, Adi Mihalcea a recunoscut că este mulțumit de rezultatul de egalitate înregistrat pe Arena Națională.
Antrenorul de la UTA a vorbit și despre Hakim Abdallah și a dezvăluit că l-a dorit pe atacant încă din perioada în care o antrena pe Unirea Slobozia.
“Dintr-o astfel de oportunitate am luat gol. În final au rămas în 9 oameni, dar și noi am pierdut luciditatea, orice atac al lor era periculos. Am acceptat acest joc. Una peste alta sunt mulțumit, continuăm această serie. Un punct pe un teren pe care campioana a pierdut recent.
Nu m-am bazat pe nimic, am știut ce tip de jucători am. Avem unele probleme. Dacă m-ai fi întrebat la pauză aș fi spus că putem câștiga. Acum, că s-a terminat egal, e la fel de bine!
Pe Abdallah, dacă țineți minte, am vrut să îl iau într-o mega combinație la Slobozia. L-am dorit, încă de la început, pentru că e singurul jucător aflat sub contract pe care l-am dorit. Are calități fantastice, azi a avut o ambiție suplimentară. Nu a avut niciun moment în care a părut că vrea să se răzbune, e profesionist, de astfel de jucători avem nevoie!
UTA are 12 puncte, un joc bun, dar nu pe tot parcursul jocului. La prima etapă, la 0-3, publicul ne-a aplaudat și ne-a încurajat. Se simte căldura, și astăzi au venit. Rezultatele pozitive îți dau astfel de încredere, avem stabilitate.