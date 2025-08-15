Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: "Are calități fantastice" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: “Are calități fantastice”

Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: “Are calități fantastice”

Alex Ioniță Publicat: 15 august 2025, 23:41

Comentarii
Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: Are calități fantastice

FOTO: AntenaSport

Adi Mihalcea a oferit prima reacție după Dinamo – UTA 1-1. Antrenorul echipei din Arad a venit cu un val de laude pentru Hakim Abdallah, care a înscris în poarta fostei echipe la duelul de pe Arena Națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Abdallah a deschis scorul în prima repriză a duelului din etapa a 6-a a Ligii 1. Mai apoi, „câinii” au egalat prin Karamoko, în actul secund.

Adi Mihalcea a venit cu un val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo

La interviul de la finalul partidei, Adi Mihalcea a recunoscut că este mulțumit de rezultatul de egalitate înregistrat pe Arena Națională.

Antrenorul de la UTA a vorbit și despre Hakim Abdallah și a dezvăluit că l-a dorit pe atacant încă din perioada în care o antrena pe Unirea Slobozia.

“Dintr-o astfel de oportunitate am luat gol. În final au rămas în 9 oameni, dar și noi am pierdut luciditatea, orice atac al lor era periculos. Am acceptat acest joc. Una peste alta sunt mulțumit, continuăm această serie. Un punct pe un teren pe care campioana a pierdut recent.

Reclamă
Reclamă

Nu m-am bazat pe nimic, am știut ce tip de jucători am. Avem unele probleme. Dacă m-ai fi întrebat la pauză aș fi spus că putem câștiga. Acum, că s-a terminat egal, e la fel de bine!

Pe Abdallah, dacă țineți minte, am vrut să îl iau într-o mega combinație la Slobozia. L-am dorit, încă de la început, pentru că e singurul jucător aflat sub contract pe care l-am dorit. Are calități fantastice, azi a avut o ambiție suplimentară. Nu a avut niciun moment în care a părut că vrea să se răzbune, e profesionist, de astfel de jucători avem nevoie!

UTA are 12 puncte, un joc bun, dar nu pe tot parcursul jocului. La prima etapă, la 0-3, publicul ne-a aplaudat și ne-a încurajat. Se simte căldura, și astăzi au venit. Rezultatele pozitive îți dau astfel de încredere, avem stabilitate.

Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscalRomânii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal
Reclamă

(n.r. E Padula o variantă pentru națională?) M-aș bucura pentru el. Cei care sunt la națională l-au analizat bine, sunt ferm convins. Își aduce aportul la echipă, are o creștere de formă.

(n.r. Despre problemele financiare) Nu mă interesează, sunt doar antrenor, sper să nu afecteze. Mă depășesc lucrurile administrative. Eu voi antrena echipa la fel în orice condiție”, a spus Adi Mihalcea, la digisport.ro.

Dinamo – UTA 1-1

Dinamo – UTA, duelul din etapa a șasea a Ligii 1, a fost în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida s-a terminat cu scorul de 1-1. Trupa lui Adrian Mihalcea a deschis scorul în minutul 33 prin Hakim Abdallah, fostul jucător al lui Dinamo.

“Câinii” aveau să egaleze în minutul 59, prin Karamoko, intrat după pauză. Francezul a înscris primul lui gol pentru Dinamo. Karamoko a avut, de-a lungul meciului, mai multe şanse de a face “dubla”. S-a terminat 1-1. “Câinii” au încheiat partida în 9 oameni, după eliminările lui Milanov şi Cristi Mihai. Ambii au fost eliminaţi după ce au primit două cartonaşe galbene.

UTA este neînvinsă în acest start de sezon și ocupă locul doi în Liga 1, cu 12 puncte. Dinamo e pe 6 momentan, cu 9 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
Observator
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
Ce reacție a avut o mamă care zbura alături de fiul ei când a fost rugată de o altă pasageră să schimbe locul din avion. Replica ei a devenit virală
Fanatik.ro
Ce reacție a avut o mamă care zbura alături de fiul ei când a fost rugată de o altă pasageră să schimbe locul din avion. Replica ei a devenit virală
23:37
Nicolae Stanciu a marcat primul gol într-un meci oficial pentru Genoa! Execuţie superbă a căpitanului naţionalei
23:23
Dinamo – UTA 1-1. “Câinii” au terminat meciul în 9 oameni! Au marcat Abdallah şi Karamoko
23:18
VIDEORonnie O’Sullivan, performanţă de senzaţie! A reuşit două break-uri maxime în acelaşi meci
23:13
Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: “Sunt foarte fericit!”
23:03
Karamoko a marcat primul gol pentru Dinamo, în partida cu UTA!
22:45
Debut perfect pentru Andrei Raţiu şi Rayo Vallecano în noul sezon din LaLiga. Victorie cu 3-1 la Girona
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 5 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 6 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”