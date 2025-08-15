Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: "Are calități fantastice" - Antena Sport

Adi Mihalcea a oferit prima reacție după Dinamo – UTA 1-1. Antrenorul echipei din Arad a venit cu un val de laude pentru Hakim Abdallah, care a înscris în poarta fostei echipe la duelul de pe Arena Națională.

Abdallah a deschis scorul în prima repriză a duelului din etapa a 6-a a Ligii 1. Mai apoi, „câinii” au egalat prin Karamoko, în actul secund.

Adi Mihalcea a venit cu un val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo

La interviul de la finalul partidei, Adi Mihalcea a recunoscut că este mulțumit de rezultatul de egalitate înregistrat pe Arena Națională.

Antrenorul de la UTA a vorbit și despre Hakim Abdallah și a dezvăluit că l-a dorit pe atacant încă din perioada în care o antrena pe Unirea Slobozia.

“Dintr-o astfel de oportunitate am luat gol. În final au rămas în 9 oameni, dar și noi am pierdut luciditatea, orice atac al lor era periculos. Am acceptat acest joc. Una peste alta sunt mulțumit, continuăm această serie. Un punct pe un teren pe care campioana a pierdut recent.