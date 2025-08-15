Hakim Abdallah, după ce a fost omul meciului în Dinamo - UTA 1-1: "Acum sunt eu însumi"! Ce a spus de Kopic - Antena Sport

Hakim Abdallah a vorbit, după ce a fost declarat omul meciului în partida Dinamo – UTA 1-1, despre plecarea de la echipa lui Zeljko Kopic.

Abdallah a spus că i s-a părut normal să nu se bucure atunci când a marcat împotriva fostei sale echipe, ţinând cont că a fost fericit atunci când evolua pentru “câini”.

Hakim Abdallah, după ce a marcat în poarta lui Dinamo: “Era normal să nu sărbătoresc”

“(n.r: Eşti omul meciului. Ai înscris tocmai împotriva lui Dinamo) Am fost două sezoane la Dinamo. La Dinamo am fost prima oară când am ajuns în România. Era normal să nu sărbătoresc. Nu am vrut să îmi exprim bucuria în faţa suporterilor lui Dinamo. Bineînţeles că sunt bucuros că am înscris. Mă bucur că am reuşit să obţinem un punct astăzi.

A fost un sentiment plăcut când lumea de pe stadion m-a aplaudat după gol. Când au făcut asta, m-am simţit bine cu mine însumi. Am fost fericit.

(n.r: despre ce ai discutat cu Epassy?) Am avut o discuţie despre gol. Am vrut să dau în partea opusă, a atins-o şi nu am ştiut dacă balonul a intrat în poartă.