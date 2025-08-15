Hakim Abdallah, după ce a fost omul meciului în Dinamo - UTA 1-1: "Acum sunt eu însumi"! Ce a spus de Kopic - Antena Sport

Închide meniul
Hakim Abdallah, după ce a fost omul meciului în Dinamo – UTA 1-1: “Acum sunt eu însumi”! Ce a spus de Kopic

Bogdan Stănescu Publicat: 15 august 2025, 23:59

Hakim Abdallah, în meciul Dinamo - UTA 1-1 / Sport Pictures

Hakim Abdallah a vorbit, după ce a fost declarat omul meciului în partida Dinamo – UTA 1-1, despre plecarea de la echipa lui Zeljko Kopic.

Abdallah a spus că i s-a părut normal să nu se bucure atunci când a marcat împotriva fostei sale echipe, ţinând cont că a fost fericit atunci când evolua pentru “câini”.

Hakim Abdallah, după ce a marcat în poarta lui Dinamo: “Era normal să nu sărbătoresc”

“(n.r: Eşti omul meciului. Ai înscris tocmai împotriva lui Dinamo) Am fost două sezoane la Dinamo. La Dinamo am fost prima oară când am ajuns în România. Era normal să nu sărbătoresc. Nu am vrut să îmi exprim bucuria în faţa suporterilor lui Dinamo. Bineînţeles că sunt bucuros că am înscris. Mă bucur că am reuşit să obţinem un punct astăzi.

A fost un sentiment plăcut când lumea de pe stadion m-a aplaudat după gol. Când au făcut asta, m-am simţit bine cu mine însumi. Am fost fericit.

(n.r: despre ce ai discutat cu Epassy?) Am avut o discuţie despre gol. Am vrut să dau în partea opusă, a atins-o şi nu am ştiut dacă balonul a intrat în poartă.

Am fost fericit la Dinamo. Nu am jucat prea mult în ultimele 6 luni. Nu spun că antrenorul Kopic nu mi-a dat încredere. Era timpul pentru mine să plec. Mă bucur că am făcut această alegere, să vin la Arad. Acum sunt eu însumi, sunt fericit, mi se dă încredere şi sper să îmi ating toate obiectivele.

Kopic încearcă să joace, Dinamo este o echipă bună. Nu am putut să îi spun mari secrete lui Mihalcea, pentru că, dacă îi spuneam că Dinamo face aşa şi nu făcea, eram eu de vină (n.r.: râde)”, a declarat Hakim Abdallah, pentru digisport.ro, după Dinamo – UTA Arad 1-1.

Dinamo – UTA 1-1. “Câinii” au terminat meciul în nouă jucători

Echipa UTA Arad a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, meciul cu formaţia bucureşteană Dinamo, în etapa a şasea din Liga 1. Dinamo a avut doi jucători eliminaţi.

Arădenii au început curajos meciul de pe Arena Naţională şi Tzionis l-a încercat pe portarul Epassy, dar acesta a intervenit. Camerunezul a reţinut şi la şutul lui Costache, din minutul 23, dar nu a mai putut face nimic zece minute mai târziu, când Hakim Abdallah a înscris pe contraatac, deschizând scorul pentru oaspeţi. Bucureştenii au trecut pe lângă gol în minutul 45, prin Cîrjan şi Musi, iar UTA a intrat cu avantaj minim la pauză.

În partea secundă rolurile s-au schimbat, Dinamo fiind mai incisivă, în timp ce UTA a părut timorată de ideea victoriei. Minutul 59 a adus golul egalizator pentru gazde. Cârjan a pătruns pe stânga şi a pasat pentru Karamoko, iar acesta a înscris cu latul. Dinamo a căutat golul victoriei, însă pe finalul meciului elevii lui Kopic au rămas în zece, după ce Milanov a încasat repede două cartonaşe galbene. Dinamoviştii au rămas periculoşi şi în inferioritate numerică, portarul Iliev fiind nevoit să respingă şutul lui Karamoko, din minutul 90. Echipa lui Kopic a mai pierdut un jucător, după eliminarea lui Cristian Mihai, în prelungiri, dar tabela nu s-a mai modificat, iar Dinamo – UTA s-a încheiat 1-1.

Arădenii sunt pe locul 2, cu 12 puncte, în timp ce Dinamo e pe 6, cu 9 puncte.

