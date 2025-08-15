Nicolae Stanciu a marcat primul gol într-un meci oficial pentru Genoa! Execuţie superbă a căpitanului naţionalei - Antena Sport

Nicolae Stanciu (32 de ani) a marcat la debutul său oficial pentru Genoa. În minutul 54 al meciului cu Vincenza, din Coppa Italia, la scorul de 2-0, Stanciu a înscris cu un voleu superb.
Nicolae Stanciu a fost adus în această vară de către Dan Şucu la clubul din Serie A pe care îl patronează, Genoa.
Nicolae Stanciu, debut oficial cu gol la Genoa!
Şucu l-a adus ca jucător liber de contract pe căpitanul echipei naţionale, care este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3.5 milioane de euro.
Sezonul trecut, Nicolae Stanciu a evoluat în 29 de meciuri în prima ligă a Arabiei Saudite pentru Damac. El a reuşit să marcheze 5 goluri în campionat pentru formaţia saudită, oferind şi 7 assist-uri!
Stanciu a semnat pe 2 ani cu formaţia lui Dan Şucu, având contract cu Genoa până în vara lui 2027.
„Am decis singur. A fost decizia mea. Bineînțeles că m-am sfătuit cu soția. Mi-am dorit foarte mult să ajung aici (n.r. la Genoa). Am zis să că e momentul potrivit să fac acest pas. Chiar am pus pe hold sau am refuzat orice alte discuții cu alte cluburi în momentul în care am auzit că există posibilitatea să ajung aici. Nu e chiar un traseu normal.
Probabil ar fi trebuit să ajung într-unul din campionatele puternice mult mai devreme. Dar nu a fost să fie. Nu a depins mereu de mine. Tocmai de aceea acum mi-am dorit foarte mult să ajung aici. Până acum a fost bine.
Am reușit să câștig trofee în toate țările pe care le-ai enumerat. Mai puțin Arabia Saudită. Am jucat peste tot pe unde am fost. Sper să o fac și aici”, a declarat Nicolae Stanciu despre transferul la Genoa pentru FRF.tv.