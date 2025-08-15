Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nicolae Stanciu a marcat primul gol într-un meci oficial pentru Genoa! Execuţie superbă a căpitanului naţionalei - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Nicolae Stanciu a marcat primul gol într-un meci oficial pentru Genoa! Execuţie superbă a căpitanului naţionalei

Nicolae Stanciu a marcat primul gol într-un meci oficial pentru Genoa! Execuţie superbă a căpitanului naţionalei

Publicat: 15 august 2025, 23:37

Comentarii
Nicolae Stanciu a marcat primul gol într-un meci oficial pentru Genoa! Execuţie superbă a căpitanului naţionalei

Nicolae Stanciu, după un gol într-un amical / genoacfc.com

Nicolae Stanciu (32 de ani) a marcat la debutul său oficial pentru Genoa. În minutul 54 al meciului cu Vincenza, din Coppa Italia, la scorul de 2-0, Stanciu a înscris cu un voleu superb.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicolae Stanciu a fost adus în această vară de către Dan Şucu la clubul din Serie A pe care îl patronează, Genoa.

Nicolae Stanciu, debut oficial cu gol la Genoa!

Şucu l-a adus ca jucător liber de contract pe căpitanul echipei naţionale, care este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3.5 milioane de euro.

Sezonul trecut, Nicolae Stanciu a evoluat în 29 de meciuri în prima ligă a Arabiei Saudite pentru Damac. El a reuşit să marcheze 5 goluri în campionat pentru formaţia saudită, oferind şi 7 assist-uri!

Stanciu a semnat pe 2 ani cu formaţia lui Dan Şucu, având contract cu Genoa până în vara lui 2027.

Reclamă
Reclamă

Am decis singur. A fost decizia mea. Bineînțeles că m-am sfătuit cu soția. Mi-am dorit foarte mult să ajung aici (n.r. la Genoa). Am zis să că e momentul potrivit să fac acest pas. Chiar am pus pe hold sau am refuzat orice alte discuții cu alte cluburi în momentul în care am auzit că există posibilitatea să ajung aici. Nu e chiar un traseu normal.

Probabil ar fi trebuit să ajung într-unul din campionatele puternice mult mai devreme. Dar nu a fost să fie. Nu a depins mereu de mine. Tocmai de aceea acum mi-am dorit foarte mult să ajung aici. Până acum a fost bine.

Am reușit să câștig trofee în toate țările pe care le-ai enumerat. Mai puțin Arabia Saudită. Am jucat peste tot pe unde am fost. Sper să o fac și aici”, a declarat Nicolae Stanciu despre transferul la Genoa pentru FRF.tv.

Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscalRomânii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
Observator
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore mai târziu, și-a găsit iubitul mort. „Dacă dormeam, nu se întâmpla asta”
Fanatik.ro
Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore mai târziu, și-a găsit iubitul mort. „Dacă dormeam, nu se întâmpla asta”
0:01 16 aug.
Cătălin Cîrjan sună mobilizarea la Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Trebuie să arătăm altfel!”
23:59
Hakim Abdallah, după ce a fost omul meciului în Dinamo – UTA 1-1: “Acum sunt eu însumi”! Ce a spus de Kopic
23:41
Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: “Are calități fantastice”
23:23
Dinamo – UTA 1-1. “Câinii” au terminat meciul în 9 oameni! Au marcat Abdallah şi Karamoko
23:18
VIDEORonnie O’Sullivan, performanţă de senzaţie! A reuşit două break-uri maxime în acelaşi meci
23:13
Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: “Sunt foarte fericit!”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 5 Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” 6 „Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”