Nicolae Stanciu a marcat primul gol într-un meci oficial pentru Genoa! Execuţie superbă a căpitanului naţionalei - Antena Sport

Nicolae Stanciu (32 de ani) a marcat la debutul său oficial pentru Genoa. În minutul 54 al meciului cu Vincenza, din Coppa Italia, la scorul de 2-0, Stanciu a înscris cu un voleu superb.

Nicolae Stanciu a fost adus în această vară de către Dan Şucu la clubul din Serie A pe care îl patronează, Genoa.

Şucu l-a adus ca jucător liber de contract pe căpitanul echipei naţionale, care este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3.5 milioane de euro.

Sezonul trecut, Nicolae Stanciu a evoluat în 29 de meciuri în prima ligă a Arabiei Saudite pentru Damac. El a reuşit să marcheze 5 goluri în campionat pentru formaţia saudită, oferind şi 7 assist-uri!

Stanciu a semnat pe 2 ani cu formaţia lui Dan Şucu, având contract cu Genoa până în vara lui 2027.