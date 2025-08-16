Cătălin Cîrjan sună mobilizarea la Dinamo, după 1-1 cu UTA: "Trebuie să arătăm altfel!" - Antena Sport

Cătălin Cîrjan a vorbit după Dinamo – UTA 1-1. Căpitanul echipei lui Zeljko Kopic a sunat mobilizarea și a transmis că formația trebuie să își schimbe jocul, la următoarea partidă.

Cătălin Cîrjan a dat de înțeles că jucătorii lui Dinamo au avut o prestație similară cu cea din partida cu Metaloglobus. Acesta s-a declarat nemulțumit de rezultat, chiar dacă a precizat că echipa a arătat mai bine în a doua repriză.

Ce a spus Cătălin Cîrjan după Dinamo – UTA 1-1

“Sunt dezamăgit. Am jucat acasă, nu ne putem mulțumi cu un punct. Fanii au fost incredibili, ca de fiecare dată.

A semănat cu repriza a 2-a cu Metaloglobus, nu am fost compacți. După ne-am montat mai bine, am ieșit bine de la cabine și am arătat mai bine în partea a doua.

Nu am o explicație, și după meciul cu Metaloglobus am spus că nu vom mai face asta, în meciul acesta am arătat la fel. Jucăm pentru Dinamo, trebuie să arătăm altfel! Trebuie să jucăm foarte bine și să arătăm bine.