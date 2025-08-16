Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cătălin Cîrjan sună mobilizarea la Dinamo, după 1-1 cu UTA: "Trebuie să arătăm altfel!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cătălin Cîrjan sună mobilizarea la Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Trebuie să arătăm altfel!”

Cătălin Cîrjan sună mobilizarea la Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Trebuie să arătăm altfel!”

Alex Ioniță Publicat: 16 august 2025, 0:01

Comentarii
Cătălin Cîrjan sună mobilizarea la Dinamo, după 1-1 cu UTA: Trebuie să arătăm altfel!

Profimedia

Cătălin Cîrjan a vorbit după Dinamo – UTA 1-1. Căpitanul echipei lui Zeljko Kopic a sunat mobilizarea și a transmis că formația trebuie să își schimbe jocul, la următoarea partidă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cătălin Cîrjan a dat de înțeles că jucătorii lui Dinamo au avut o prestație similară cu cea din partida cu Metaloglobus. Acesta s-a declarat nemulțumit de rezultat, chiar dacă a precizat că echipa a arătat mai bine în a doua repriză.

Ce a spus Cătălin Cîrjan după Dinamo – UTA 1-1

“Sunt dezamăgit. Am jucat acasă, nu ne putem mulțumi cu un punct. Fanii au fost incredibili, ca de fiecare dată.

A semănat cu repriza a 2-a cu Metaloglobus, nu am fost compacți. După ne-am montat mai bine, am ieșit bine de la cabine și am arătat mai bine în partea a doua.

Nu am o explicație, și după meciul cu Metaloglobus am spus că nu vom mai face asta, în meciul acesta am arătat la fel. Jucăm pentru Dinamo, trebuie să arătăm altfel! Trebuie să jucăm foarte bine și să arătăm bine.

Reclamă
Reclamă

Nu pot să comentez eu arbitrajul, mi s-a părut ok.

Am dat pasă de gol, am intrat în centru. Știam că o să îmi blocheze șutul și am dat pasă. Am avut multe ocazii azi, nu am putut să înscriu, speram să dau golul victoriei, dar nu a fost să fie.

Nu există presiune. Ăsta e rolul meu, când e mingea la mine trebuie să creez pericoul.

Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscalRomânii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal
Reclamă

Trebuie să fim mult mai bine, să fim cum am fost astăzi în a doua repriză. Trebuie să fim agresivi, să facem jocul de posesie, asta înseamnă Dinamo.

Ne simțim bine și pe Arenă și pe Arc. Aici e gazonul foarte bun, mă simt mai bine, dar, în rest îmi e indiferent.”, a spus Cătălin Cîrjan, la digisport.ro.

Dinamo – UTA 1-1

Dinamo – UTA, duelul din etapa a șasea a Ligii 1, a fost în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida s-a terminat cu scorul de 1-1. Trupa lui Adrian Mihalcea a deschis scorul în minutul 33 prin Hakim Abdallah, fostul jucător al lui Dinamo.

“Câinii” aveau să egaleze în minutul 59, prin Karamoko, intrat după pauză. Francezul a înscris primul lui gol pentru Dinamo. Karamoko a avut, de-a lungul meciului, mai multe şanse de a face “dubla”. S-a terminat 1-1. “Câinii” au încheiat partida în 9 oameni, după eliminările lui Milanov şi Cristi Mihai. Ambii au fost eliminaţi după ce au primit două cartonaşe galbene.

UTA este neînvinsă în acest start de sezon și ocupă locul doi în Liga 1, cu 12 puncte. Dinamo e pe 6 momentan, cu 9 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
Observator
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
Ce reacție a avut o mamă care zbura alături de fiul ei când a fost rugată de o altă pasageră să schimbe locul din avion. Replica ei a devenit virală
Fanatik.ro
Ce reacție a avut o mamă care zbura alături de fiul ei când a fost rugată de o altă pasageră să schimbe locul din avion. Replica ei a devenit virală
23:59
Hakim Abdallah, după ce a fost omul meciului în Dinamo – UTA 1-1: “Acum sunt eu însumi”! Ce a spus de Kopic
23:41
Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: “Are calități fantastice”
23:37
Nicolae Stanciu a marcat primul gol într-un meci oficial pentru Genoa! Execuţie superbă a căpitanului naţionalei
23:23
Dinamo – UTA 1-1. “Câinii” au terminat meciul în 9 oameni! Au marcat Abdallah şi Karamoko
23:18
VIDEORonnie O’Sullivan, performanţă de senzaţie! A reuşit două break-uri maxime în acelaşi meci
23:13
Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: “Sunt foarte fericit!”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 5 Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” 6 „Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”