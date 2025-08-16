Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA: "Asta trebuie să rezolvăm!" - Antena Sport

Parcă în repriza a 2-a am vrut prea mult. Am dominat, eram bine, probabil că jucătorii au vrut puțin prea mult și se mai întâmplă și astfel de situații, cu eliminări. Asta este, se întâmplă în fotbal.

Știm de ce mai avem nevoie, ne mai trebuie câțiva jucători, dar încă nu am reușit să îi aducem. Sper să vină. Vorbim toți aceași limbă, ne mai trebuie 3-4 jucători”, a spus Zeljko Kopic, la digisport.ro.

Cătălin Cîrjan sună mobilizarea la Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Trebuie să arătăm altfel!”

Cătălin Cîrjan a vorbit după Dinamo – UTA 1-1. Căpitanul echipei lui Zeljko Kopic a sunat mobilizarea și a transmis că formația trebuie să își schimbe jocul, la următoarea partidă.

Cătălin Cîrjan a dat de înțeles că jucătorii lui Dinamo au avut o prestație similară cu cea din partida cu Metaloglobus. Acesta s-a declarat nemulțumit de rezultat, chiar dacă a precizat că echipa a arătat mai bine în a doua repriză.

“Sunt dezamăgit. Am jucat acasă, nu ne putem mulțumi cu un punct. Fanii au fost incredibili, ca de fiecare dată.

A semănat cu repriza a 2-a cu Metaloglobus, nu am fost compacți. După ne-am montat mai bine, am ieșit bine de la cabine și am arătat mai bine în partea a doua.

Nu am o explicație, și după meciul cu Metaloglobus am spus că nu vom mai face asta, în meciul acesta am arătat la fel. Jucăm pentru Dinamo, trebuie să arătăm altfel! Trebuie să jucăm foarte bine și să arătăm bine.

Nu pot să comentez eu arbitrajul, mi s-a părut ok.

Am dat pasă de gol, am intrat în centru. Știam că o să îmi blocheze șutul și am dat pasă. Am avut multe ocazii azi, nu am putut să înscriu, speram să dau golul victoriei, dar nu a fost să fie.

Nu există presiune. Ăsta e rolul meu, când e mingea la mine trebuie să creez pericoul.

Trebuie să fim mult mai bine, să fim cum am fost astăzi în a doua repriză. Trebuie să fim agresivi, să facem jocul de posesie, asta înseamnă Dinamo.

Ne simțim bine și pe Arenă și pe Arc. Aici e gazonul foarte bun, mă simt mai bine, dar, în rest îmi e indiferent.”, a spus Cătălin Cîrjan.