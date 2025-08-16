Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA: "Asta trebuie să rezolvăm!" - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit prima reacție după Dinamo – UTA 1-1. Antrenorul „câinilor” a spus și care este problema echipei sale, după remiza din etapa a 6-a.
În opinia lui Kopic, jucătorii săi trebuie să mențină un nivel bun pe tot parcursul partidei. Acesta a transmis că va lucra la antrenamente acest amănunt, având în vedere diferența de joc dintre cele două reprize.
Ce a spus Zeljko Kopic după Dinamo – UTA 1-1
De asemena, Zeljko Kopic a vorbit, din nou, despre transferuri și a spus că Dinamo mai are nevoie de 3 sau 4 jucători, înainte de finalul perioadei de mercato.
“Prima repriză nu a fost bună. Nu am avut putere, forță, energie. A fost destul de dificil de privit. A doua repriză a fost diferită, am avut mai multă calitate.
În prima repriză am fost lenți. Cred că în repriza a 2-a meritam mai mult decât un singur gol, dar trebuie să acceptăm acest rezultat.
Simt energia de dinainte de meci, simt cum muncest jucătorii. În a doua repriză am arătat că putem, că suntem pregătiți. Au fost multe lucruri pozitive, însă trebuie să jucăm așa pe o perioadă mai lungă, asta trebuie să rezolvăm!
De la Cristi Mihai am nevoie de mai multă energie, trebuie să se adapteze.
În prima repriză am fost prea lenți, trebuia să schimbăm ceva. Și Milanov a intrat foarte bine, am fost mulțumit de repriza a 2-a.