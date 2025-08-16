Închide meniul
Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA: "Asta trebuie să rezolvăm!" - Antena Sport

Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA: "Asta trebuie să rezolvăm!"

Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Asta trebuie să rezolvăm!”

Alex Ioniță Publicat: 16 august 2025, 0:13

Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA: Asta trebuie să rezolvăm!

Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit prima reacție după Dinamo – UTA 1-1. Antrenorul „câinilor” a spus și care este problema echipei sale, după remiza din etapa a 6-a.

În opinia lui Kopic, jucătorii săi trebuie să mențină un nivel bun pe tot parcursul partidei. Acesta a transmis că va lucra la antrenamente acest amănunt, având în vedere diferența de joc dintre cele două reprize.

Ce a spus Zeljko Kopic după Dinamo – UTA 1-1

De asemena, Zeljko Kopic a vorbit, din nou, despre transferuri și a spus că Dinamo mai are nevoie de 3 sau 4 jucători, înainte de finalul perioadei de mercato.

“Prima repriză nu a fost bună. Nu am avut putere, forță, energie. A fost destul de dificil de privit. A doua repriză a fost diferită, am avut mai multă calitate.

În prima repriză am fost lenți. Cred că în repriza a 2-a meritam mai mult decât un singur gol, dar trebuie să acceptăm acest rezultat.

Simt energia de dinainte de meci, simt cum muncest jucătorii. În a doua repriză am arătat că putem, că suntem pregătiți. Au fost multe lucruri pozitive, însă trebuie să jucăm așa pe o perioadă mai lungă, asta trebuie să rezolvăm!

De la Cristi Mihai am nevoie de mai multă energie, trebuie să se adapteze.

În prima repriză am fost prea lenți, trebuia să schimbăm ceva. Și Milanov a intrat foarte bine, am fost mulțumit de repriza a 2-a.

Parcă în repriza a 2-a am vrut prea mult. Am dominat, eram bine, probabil că jucătorii au vrut puțin prea mult și se mai întâmplă și astfel de situații, cu eliminări. Asta este, se întâmplă în fotbal.

Știm de ce mai avem nevoie, ne mai trebuie câțiva jucători, dar încă nu am reușit să îi aducem. Sper să vină. Vorbim toți aceași limbă, ne mai trebuie 3-4 jucători”, a spus Zeljko Kopic, la digisport.ro.

Cătălin Cîrjan sună mobilizarea la Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Trebuie să arătăm altfel!”

Cătălin Cîrjan a vorbit după Dinamo – UTA 1-1. Căpitanul echipei lui Zeljko Kopic a sunat mobilizarea și a transmis că formația trebuie să își schimbe jocul, la următoarea partidă.

Cătălin Cîrjan a dat de înțeles că jucătorii lui Dinamo au avut o prestație similară cu cea din partida cu Metaloglobus. Acesta s-a declarat nemulțumit de rezultat, chiar dacă a precizat că echipa a arătat mai bine în a doua repriză.

“Sunt dezamăgit. Am jucat acasă, nu ne putem mulțumi cu un punct. Fanii au fost incredibili, ca de fiecare dată.

A semănat cu repriza a 2-a cu Metaloglobus, nu am fost compacți. După ne-am montat mai bine, am ieșit bine de la cabine și am arătat mai bine în partea a doua.

Nu am o explicație, și după meciul cu Metaloglobus am spus că nu vom mai face asta, în meciul acesta am arătat la fel. Jucăm pentru Dinamo, trebuie să arătăm altfel! Trebuie să jucăm foarte bine și să arătăm bine.

Nu pot să comentez eu arbitrajul, mi s-a părut ok.

Am dat pasă de gol, am intrat în centru. Știam că o să îmi blocheze șutul și am dat pasă. Am avut multe ocazii azi, nu am putut să înscriu, speram să dau golul victoriei, dar nu a fost să fie.

Nu există presiune. Ăsta e rolul meu, când e mingea la mine trebuie să creez pericoul.

Trebuie să fim mult mai bine, să fim cum am fost astăzi în a doua repriză. Trebuie să fim agresivi, să facem jocul de posesie, asta înseamnă Dinamo.

Ne simțim bine și pe Arenă și pe Arc. Aici e gazonul foarte bun, mă simt mai bine, dar, în rest îmi e indiferent.”, a spus Cătălin Cîrjan.

