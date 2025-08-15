„Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League - Antena Sport

Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana a eliminat-o pe Drita, după o victorie cu 6-3 la general, și se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golurile formației lui Elias Charalambous, în meciul de la Priștina, au fost marcate de Juri Cisotti, David Miculescu și de Dennis Politic.

Ciprian Marica l-a remarcat pe David Miculescu, după Drita – FCSB 1-3

Ciprian Marica a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui David Miculescu. Fostul internațional s-a declarat impresionat de execuția sa, venită din pasa lui Daniel Bîrligea, în minutul 17.

„Câștigăm duelul acolo și prima minge, reușim să ținem de balon și îl ducem în tușă, venim cu o centrare, Cisotti apare în teren. E foarte important să fii în careu. Golurile se marchează pe centrul porții, trebuie să fii în gura porții. Portarul putea să facă mai mult, corect. Face o fentă că se duce, se retrage, își pierde omul din marcaj, dar și fundașii adverși se uitau după el.

De la 11 metri să dai o centrare atât de tare, vedem golul 2. Cu șansă, revine, insistă Bîrligea acolo, excelent, scoate mingea în lateral, unde nu e nevoie să faci o preluare în plus. Avem noi tendința asta, românii. Excelent, Miculescu execută direct, iar avem șansă, trece mingea prin poartă, dar nu mai contează. Pe de altă parte, a fost altruist Bîrligea, n-a mai stat pe gânduri și Miculescu a șutat