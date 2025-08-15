„Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League - Antena Sport

Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana a eliminat-o pe Drita, după o victorie cu 6-3 la general, și se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală.
Golurile formației lui Elias Charalambous, în meciul de la Priștina, au fost marcate de Juri Cisotti, David Miculescu și de Dennis Politic.
Ciprian Marica l-a remarcat pe David Miculescu, după Drita – FCSB 1-3
Ciprian Marica a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui David Miculescu. Fostul internațional s-a declarat impresionat de execuția sa, venită din pasa lui Daniel Bîrligea, în minutul 17.
„Câștigăm duelul acolo și prima minge, reușim să ținem de balon și îl ducem în tușă, venim cu o centrare, Cisotti apare în teren. E foarte important să fii în careu. Golurile se marchează pe centrul porții, trebuie să fii în gura porții. Portarul putea să facă mai mult, corect. Face o fentă că se duce, se retrage, își pierde omul din marcaj, dar și fundașii adverși se uitau după el.
De la 11 metri să dai o centrare atât de tare, vedem golul 2. Cu șansă, revine, insistă Bîrligea acolo, excelent, scoate mingea în lateral, unde nu e nevoie să faci o preluare în plus. Avem noi tendința asta, românii. Excelent, Miculescu execută direct, iar avem șansă, trece mingea prin poartă, dar nu mai contează. Pe de altă parte, a fost altruist Bîrligea, n-a mai stat pe gânduri și Miculescu a șutat
Execuție de atacant și de jucător de calitate. Preluare, fentă, întoarce, șutează cu stângul. Execuție de atacant. Cât de important e să ai ambele picioare! O face din aer cu dreptul, dă în lateral și o întoarce pe stânga. Senzațional!”, a declarat Ciprian Marica, conform sport.ro, după Drita – FCSB 1-3.
David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League
David Miculescu a transmis că jucătorii FCSB-ului au avut o “şedinţă” în vestiar, după eşecul cu Unirea Slobozia, din ultima etapă de campionat. Atacantul a subliniat că elevii lui Elias Charalambous şi-au propus ca din această săptămână să revină la forma de vis din sezonul trecut.
“O victorie importantă, am început foarte bine meciul, cu gol în minutul 1. Apoi a venit şi golul doi, aşa am şi vorbit, să începem tare, să începem bine. Dacă le dăm gol repede, am zis că le va scădea moralul. Şi până la urma a ieşit bine şi am reuşit să ne calificăm.