Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | „Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League

„Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League

Publicat: 15 august 2025, 8:21

Comentarii
Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League

Jucătorii de la FCSB, în timpul meciului cu Drita/ Sport Pictures

Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana a eliminat-o pe Drita, după o victorie cu 6-3 la general, și se va duela cu Aberdeen pentru un loc în grupa principală. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golurile formației lui Elias Charalambous, în meciul de la Priștina, au fost marcate de Juri Cisotti, David Miculescu și de Dennis Politic. 

Ciprian Marica l-a remarcat pe David Miculescu, după Drita – FCSB 1-3 

Ciprian Marica a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui David Miculescu. Fostul internațional s-a declarat impresionat de execuția sa, venită din pasa lui Daniel Bîrligea, în minutul 17. 

„Câștigăm duelul acolo și prima minge, reușim să ținem de balon și îl ducem în tușă, venim cu o centrare, Cisotti apare în teren. E foarte important să fii în careu. Golurile se marchează pe centrul porții, trebuie să fii în gura porții. Portarul putea să facă mai mult, corect. Face o fentă că se duce, se retrage, își pierde omul din marcaj, dar și fundașii adverși se uitau după el. 

De la 11 metri să dai o centrare atât de tare, vedem golul 2. Cu șansă, revine, insistă Bîrligea acolo, excelent, scoate mingea în lateral, unde nu e nevoie să faci o preluare în plus. Avem noi tendința asta, românii. Excelent, Miculescu execută direct, iar avem șansă, trece mingea prin poartă, dar nu mai contează. Pe de altă parte, a fost altruist Bîrligea, n-a mai stat pe gânduri și Miculescu a șutat 

Reclamă
Reclamă

Execuție de atacant și de jucător de calitate. Preluare, fentă, întoarce, șutează cu stângul. Execuție de atacant. Cât de important e să ai ambele picioare! O face din aer cu dreptul, dă în lateral și o întoarce pe stânga. Senzațional!”, a declarat Ciprian Marica, conform sport.ro, după Drita – FCSB 1-3. 

David Miculescu, reacţie fermă după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League 

David Miculescu a transmis că jucătorii FCSB-ului au avut o “şedinţă” în vestiar, după eşecul cu Unirea Slobozia, din ultima etapă de campionat. Atacantul a subliniat că elevii lui Elias Charalambous şi-au propus ca din această săptămână să revină la forma de vis din sezonul trecut. 

“O victorie importantă, am început foarte bine meciul, cu gol în minutul 1. Apoi a venit şi golul doi, aşa am şi vorbit, să începem tare, să începem bine. Dacă le dăm gol repede, am zis că le va scădea moralul. Şi până la urma a ieşit bine şi am reuşit să ne calificăm. 

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Reclamă

Orice victorie ne dă moral. Suntem mai calmi, dar acum ne aşteaptă un derby în campionat, avem trei zile să ne revenim şi să câştigăm şi acolo. Sper ca de astăzi să avem drumul din sezonul trecut. 

Am avut o perioadă proastă în care nu am reuşit să câştigăm în campionat. Ne-am strâns în vestiar şi am vorbit, ce se întâmplă cu noi, pentru că suntem aceeaşi jucători. Am zis că de azi, de săptămâna aceasta, să începem drumul din sezonul trecut. 

Sper să depăşim (n.r. performanţa din sezonul trecut). Dar şi dacă facem ce am făcut sezonul trecut, va fi foarte bine pentru România. Sper să ajungem în grupe şi sper să picăm cu echipe şi mai puternice”, a declarat David Miculescu, după Drita – FCSB 1-3. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Summit istoric Trump-Putin. Manifestaţii pro-Ucraina în Alaska: "Niciodată cu Rusia din nou"
Observator
Summit istoric Trump-Putin. Manifestaţii pro-Ucraina în Alaska: "Niciodată cu Rusia din nou"
Povestea tulburătoare a unei femei care a născut de 6 ori până la 17 ani. Primul copil a venit pe lume când avea doar 10 ani
Fanatik.ro
Povestea tulburătoare a unei femei care a născut de 6 ori până la 17 ani. Primul copil a venit pe lume când avea doar 10 ani
10:07
Englezii au prefațat noul sezon de Premier League: cine e favorită la titlu și care vor fi marile dezamăgiri
9:53
VIDEOTudor Băluță are concurență pentru golul serii în Europa. Reușită magnifică în Dinamo City – Hajduk Split
9:43
Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 la FCSB, pentru derby-ul cu Rapid. Cine va fi atacant: „Sacrificăm campionatul”
9:23
“S-au stins luminile”. Cum a reacționat presa din Kosovo, după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League
9:12
Mihai Stoica, cu gândul la derby-ul cu Rapid după victoria cu Drita: „Înțeleg de a Victor Angelescu…”
8:57
Jannik Sinner, într-un club select după calificarea în semifinale la Cincinnati. Performanța obținută
Vezi toate știrile
1 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 2 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 3 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 4 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 5 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 6 “Beznă totală!” Laurenţiu Reghecampf a fost făcut praf în Sudan: “Omul e rupt de realitate”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”