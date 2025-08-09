Un ciclist italian, plasat în comă artificială, după o căzătură în Turul Poloniei - Antena Sport

Rutierul italian Filippo Baroncini a căzut în etapa a treia a Turului Poloniei şi are multiple fracturi la faţă. El a fost plasat în comă artificială.
Ciclistul echipei UAE-Emirates, suferă de „leziuni multiple la faţă, inclusiv o fractură a vertebrelor cervicale (fără sechele neurologice), fracturi la faţă şi la claviculă”.
Filippo Baroncini, în comă artificială
Directorul echipei, Mauro Gianetti, a confirmat că Baroncini a fost plasat în comă artificială, „l-au sedat profund, starea lui este stabilă”. Această decizie a fost luată din cauza unei fracturi la pometul stâng, care necesită „imobilitate totală”.
Ciclistul italian are 24 de ani.
