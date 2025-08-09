Un ciclist italian, plasat în comă artificială, după o căzătură în Turul Poloniei - Antena Sport

Închide meniul
Un ciclist italian, plasat în comă artificială, după o căzătură în Turul Poloniei

Publicat: 9 august 2025, 14:58

Filippo Baroncini / Profimedia Images

Rutierul italian Filippo Baroncini a căzut în etapa a treia a Turului Poloniei şi are multiple fracturi la faţă. El a fost plasat în comă artificială.

Ciclistul echipei UAE-Emirates, suferă de „leziuni multiple la faţă, inclusiv o fractură a vertebrelor cervicale (fără sechele neurologice), fracturi la faţă şi la claviculă”.

Filippo Baroncini, în comă artificială

Directorul echipei, Mauro Gianetti, a confirmat că Baroncini a fost plasat în comă artificială, „l-au sedat profund, starea lui este stabilă”. Această decizie a fost luată din cauza unei fracturi la pometul stâng, care necesită „imobilitate totală”.

Ciclistul italian are 24 de ani.

1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial 4 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 5 Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat” 6 A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali!
