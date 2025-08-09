Ştefania Uţă, AUR la proba de 400 metri garduri de la Campionatele Europene U20 - Antena Sport

Închide meniul
Ştefania Uţă, AUR la proba de 400 metri garduri de la Campionatele Europene U20

Alex Ioniță Publicat: 9 august 2025, 17:54

FOTO: FR Atletism

Atleta Ştefania Uţă a obţinut, sâmbătă, medalia de aur în finala probei de 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20, de la Tampere.

Ştefania Uţă a încheiat cursa cu timpul de 55.55 secunde, cea mai bună performanţă personală şi record al competiţiei, care îi conferă şi poziţia de lider european la U20.

Ştefania Uţă a câștigat medalia de aur la proba de 400 metri garduri de la Campionatele Europene U20

Pe podium au mai urcat Meta Tumba (Franţa, 55.56) şi Viola Hambidge (Estonia, 56.71), notează news.ro.

Este a doua medalie pentru România după cea de vineri, obţinută de Daria Vrînceanu la triplusalt (13.75 metri).

Alte clasări ale atleţilor tricolori în finale: Ştefan Ciobanu – locul 9 triplusalt, Daria Chiţiu – locul 10 aruncarea discului (40.27 metri), David Damian – locul 6 la 400 metri garduri (51.33 secunde).

Campionatele Europene U20 au loc între 7 şi 10 august, la Tampere, iar delegaţia României numără 21 de atleţi (9 fete şi 12 băieţi). La competiţie asistă şi Constantina Diţă, preşedintele FR Atletism.

