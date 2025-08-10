România, medalii de aur și bronz la canotaj! Spectacol la Mondialele U19 - Antena Sport

Sportivii români au obţinut o medalie de aur şi una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania).

Aurul a fost cucerit de Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică la dublu rame feminin,cu timpul de 08 min 02 sec 79/100, la două secunde de medaliatele cu argint (Uzbekistan – 08:04.74).

România a obținut medalii de aur și bronz la canotaj

Medalia de bronz a fost obţinută de echipajul feminin de 8+1 (Teodora Sandu, Mariana Cîțu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu, Ştefania-Jakril Băicuşi), în 06 min 51 sec 05/100, devansat în finală de Marea Britanie (06:47.87) şi Statele Unite (06:49.50), notează agerpres.ro.

Alte trei echipaje s-au clasat în imediata apropiere a podiumului.

La patru rame feminin, România (Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint, Jessica Popescu) a încheiat pe patru (07:17.82), după SUA (07:09.61), Marea Britanie (07:10.20) şi Italia (07:12.92).