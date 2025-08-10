România, medalii de aur și bronz la canotaj! Spectacol la Mondialele U19 - Antena Sport

Închide meniul
România, medalii de aur și bronz la canotaj! Spectacol la Mondialele U19

Alte sporturi

România, medalii de aur și bronz la canotaj! Spectacol la Mondialele U19

Alex Ioniță Publicat: 10 august 2025, 13:52

România, medalii de aur și bronz la canotaj! Spectacol la Mondialele U19

FOTO: FR Canotaj

Sportivii români au obţinut o medalie de aur şi una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania).

Aurul a fost cucerit de Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică la dublu rame feminin,cu timpul de 08 min 02 sec 79/100, la două secunde de medaliatele cu argint (Uzbekistan – 08:04.74).

România a obținut medalii de aur și bronz la canotaj

Medalia de bronz a fost obţinută de echipajul feminin de 8+1 (Teodora Sandu, Mariana Cîțu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu, Ştefania-Jakril Băicuşi), în 06 min 51 sec 05/100, devansat în finală de Marea Britanie (06:47.87) şi Statele Unite (06:49.50), notează agerpres.ro.

Alte trei echipaje s-au clasat în imediata apropiere a podiumului.

La patru rame feminin, România (Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint, Jessica Popescu) a încheiat pe patru (07:17.82), după SUA (07:09.61), Marea Britanie (07:10.20) şi Italia (07:12.92).

În proba masculină de patru vâsle, România (Paul Alin Corodescu, David Costel Chitic, Ivan Petcovici, Sebastian-Constantin Lupu) a fost a patra (06:20.29), după Germania (06:12.23), Italia (06:15.55) şi Elveţia (06:17.42).

Pe patru (06:08.06) s-a clasat România şi la opt plus unu masculin (Constantin Tricolici, Gabriel-Valentin Rusu, Gabriel Ostaş, Alexandru-Ştefan Pădure, Ionuţ-Denis Ungureanu, Damian Feraru, Samuel Moldovan, David Ioan Naharneac şi Irina Lucia Andreea Despa), după Marea Britanie (05:57.59), Cehia (06:01.10) şi Germania (06:02.88).

La patru vâsle feminin, Anca Andreea Culidiuc, Daria-Elena Maximiuc, Sonia Teodora Biţă şi Stejara Olariu s-au clasat pe cinci (07:02.41).

Echipajul masculin de patru rame (Radu-Andrei Enescu, Daniel Vasile Chitic, Robert Ioan Muraru, Andrei Perdei) s-a clasat pe locul secund în Finala B (06:36.01), după Turcia (06:35.55), fiind pe locul 8 în clasamentul general.

