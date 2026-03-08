Cum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol. Duel uriaş în Statele Unite - Antena Sport

Ana Bărbosu (19 ani) şi Jordan Chiles (24 de ani) s-au întâlnit pentru prima oară după momentul controversat de la Jocurile Olimpice de la Paris, unul în urma căruia cele două luptă şi acum pentru medalia de bronz de la sol.

Cum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol

Duelul a avut în cadrul Campionatului Național Universitar (NCCA), o competiție în care universitățile celor două participă şi la care părinţii Anei au ales să fie prezenţi, pentru aceştia fiind prima vizită în Statele Unite.

Întrecerea a avut loc la Stanford, acolo unde Bărbosu a primit o bursă de 100.000 de dolari. Dar echipa condusă de Jordan Chiles (UCLA) s-a impus, profitând şi de faptul că aceasta este gimnasta numărul 1 în topul NCCA. Punctajul a fost 197.7750 la 197.4250 pentru oaspete.

Dar noi revenim la prima întâlnire dintre rivalele Chiles şi Bărbosu, una care a fost de un fair-play desăvârşit. Din spusele jurnalistei de la Forbes, Caroline Price, părinţii Anei au filmat şi aplaudat exerciţiile lui Jordan.

Chiles nu s-a lăsat mai prejos, ea însăşi aplaudând-o pe româncă atunci când aceasta se afla în timpul exerciţiului la sol. “Acesta este mesajul. Spirit sportiv la cel mai înalt nivel din partea lui Jordan Chiles, în timp ce rivala ei de la Jocurile Olimpice și din NCAA, Ana Bărbosu, concurează la sol”, a notat Price.