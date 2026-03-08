Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol. Duel uriaş în Statele Unite - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Gimnastică | Cum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol. Duel uriaş în Statele Unite
Foto

Cum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol. Duel uriaş în Statele Unite

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 15:54

Comentarii
Cum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol. Duel uriaş în Statele Unite
galerie foto Galerie (6)

Jordan Chiles - Profimedia Images

Ana Bărbosu (19 ani) şi Jordan Chiles (24 de ani) s-au întâlnit pentru prima oară după momentul controversat de la Jocurile Olimpice de la Paris, unul în urma căruia cele două luptă şi acum pentru medalia de bronz de la sol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol

Duelul a avut în cadrul Campionatului Național Universitar (NCCA), o competiție în care universitățile celor două participă şi la care părinţii Anei au ales să fie prezenţi, pentru aceştia fiind prima vizită în Statele Unite.

Întrecerea a avut loc la Stanford, acolo unde Bărbosu a primit o bursă de 100.000 de dolari. Dar echipa condusă de Jordan Chiles (UCLA) s-a impus, profitând şi de faptul că aceasta este gimnasta numărul 1 în topul NCCA. Punctajul a fost 197.7750 la 197.4250 pentru oaspete.

Dar noi revenim la prima întâlnire dintre rivalele Chiles şi Bărbosu, una care a fost de un fair-play desăvârşit. Din spusele jurnalistei de la Forbes, Caroline Price, părinţii Anei au filmat şi aplaudat exerciţiile lui Jordan.

Chiles nu s-a lăsat mai prejos, ea însăşi aplaudând-o pe româncă atunci când aceasta se afla în timpul exerciţiului la sol. “Acesta este mesajul. Spirit sportiv la cel mai înalt nivel din partea lui Jordan Chiles, în timp ce rivala ei de la Jocurile Olimpice și din NCAA, Ana Bărbosu, concurează la sol”, a notat Price.

Reclamă
Reclamă

Culmea e că cele două au avut aceeaşi notă la sol, 9.9000. Americanca a luat 10.0000 la paralele, 9.8750 la bârnă şi 9.9250 la sărituri, probă la care Ana nu a participat. Românca a avut 9.8750 la paralele şi 9.9000 la bârnă.

Ce a spus Ana Bărbosu înainte de duelul cu Jordan Chiles

“De-obicei gimnastica e despre gimnastică, nu despre alte lucruri. Dar cred că acesta e principalul motiv pentru care m-am descurcat bine după Jocurile Olimpice. M-am concentrat pe gimnastică și pe cum aș putea deveni mai bună, lucrând la mine însămi. M-am maturizat.

Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerateActiviştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
Reclamă

Încerc să fiu cea mai bună variantă a mea la Stanford, ca parte din echipă. În rest, nimic nu e în controlul meu așa că nu văd de ce ar trebui să investesc prea multă energie.

Tot ce am experimentat la Jocurile Olimpice m-a ajutat să cresc și să învăț. Aici pot învăța cine sunt nu doar ca sportivă, ci mă pot descoperi pe mine însămi și să văd cum sunt în afara sălii”.

+(6)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Observator
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Un apropiat al lui Mircea Lucescu, blocat la Dubai cu Bill Gates: ,,Și-a schimbat părerea despre Donald Trump”. Exclusiv
Fanatik.ro
Un apropiat al lui Mircea Lucescu, blocat la Dubai cu Bill Gates: ,,Și-a schimbat părerea despre Donald Trump”. Exclusiv
15:14
Se anunță „infern” pentru Universitatea Craiova pe Giulești! Anunțul făcut de Rapid
15:10
Declaraţia cu care Novak Djokovic a uimit pe toată lumea
15:00
Vestea “de titlu” pentru olteni anunţată chiar înainte de Rapid – Universitatea Craiova
14:59
Pep Guardiola, suspendat două etape după criza de nervi din Newcastle – Manchester City! Ce meciuri va rata
14:48
Cristiano Bergodi le-a pus gând rău granzilor din Liga 1, după 3-1 cu FCSB: „Urmează un turneu de 10 finale”
14:29
VIDEOAlexandru Maxim, al patrulea gol al sezonului în Turcia! Românul a marcat în meciul cu Karagumruk
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 2 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 3 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 4 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 5 Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: “Mă tulbură prea mult….” 6 BREAKING NEWSElias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat
Citește și