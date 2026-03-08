Cum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol. Duel uriaş în Statele Unite - Antena Sport

Ana Bărbosu (19 ani) şi Jordan Chiles (24 de ani) s-au întâlnit pentru prima oară după momentul controversat de la Jocurile Olimpice de la Paris, unul în urma căruia cele două luptă şi acum pentru medalia de bronz de la sol.
Cum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol
Duelul a avut în cadrul Campionatului Național Universitar (NCCA), o competiție în care universitățile celor două participă şi la care părinţii Anei au ales să fie prezenţi, pentru aceştia fiind prima vizită în Statele Unite.
Întrecerea a avut loc la Stanford, acolo unde Bărbosu a primit o bursă de 100.000 de dolari. Dar echipa condusă de Jordan Chiles (UCLA) s-a impus, profitând şi de faptul că aceasta este gimnasta numărul 1 în topul NCCA. Punctajul a fost 197.7750 la 197.4250 pentru oaspete.
Dar noi revenim la prima întâlnire dintre rivalele Chiles şi Bărbosu, una care a fost de un fair-play desăvârşit. Din spusele jurnalistei de la Forbes, Caroline Price, părinţii Anei au filmat şi aplaudat exerciţiile lui Jordan.
Chiles nu s-a lăsat mai prejos, ea însăşi aplaudând-o pe româncă atunci când aceasta se afla în timpul exerciţiului la sol. “Acesta este mesajul. Spirit sportiv la cel mai înalt nivel din partea lui Jordan Chiles, în timp ce rivala ei de la Jocurile Olimpice și din NCAA, Ana Bărbosu, concurează la sol”, a notat Price.
This is the narrative. 👏 Sportsmanship at its finest from Jordan Chiles, while her Olympic and NCAA competitor Ana Barbosu competes on floor. pic.twitter.com/XM3Fxecu5g
— Caroline Price (@carolineoprice) March 7, 2026
Culmea e că cele două au avut aceeaşi notă la sol, 9.9000. Americanca a luat 10.0000 la paralele, 9.8750 la bârnă şi 9.9250 la sărituri, probă la care Ana nu a participat. Românca a avut 9.8750 la paralele şi 9.9000 la bârnă.
Ce a spus Ana Bărbosu înainte de duelul cu Jordan Chiles
“De-obicei gimnastica e despre gimnastică, nu despre alte lucruri. Dar cred că acesta e principalul motiv pentru care m-am descurcat bine după Jocurile Olimpice. M-am concentrat pe gimnastică și pe cum aș putea deveni mai bună, lucrând la mine însămi. M-am maturizat.
Încerc să fiu cea mai bună variantă a mea la Stanford, ca parte din echipă. În rest, nimic nu e în controlul meu așa că nu văd de ce ar trebui să investesc prea multă energie.
Tot ce am experimentat la Jocurile Olimpice m-a ajutat să cresc și să învăț. Aici pot învăța cine sunt nu doar ca sportivă, ci mă pot descoperi pe mine însămi și să văd cum sunt în afara sălii”.
