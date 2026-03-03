Performanţă uriaşă pentru România! Ana Maria Bărbosu e Gimnasta anului 2025 - Antena Sport

Ana Maria Bărbosu a câştigat titlul de Gimnasta anului 2025, în campania lansată de forul european de profil (European Gymnastics).

European Gymnastics le-a mai nominalizat pentru titlul individual feminin pe Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică, Ucraina), Melania Rodriguez (trampolină, Spania), Nina Derwael (gimnastică artistică, Belgia) şi Darja Varfolomeev (gimnastică ritmică, Germania).

La masculin s-a impus Hamlet Manukyan, iar cel mai bun antrenor a fost ales Mikey Barnes.

În 2025, Ana Maria Bărbosu (19 ani) a cucerit patru medalii la Campionatul European de la Leipzig, iar în prezent este studentă la Stanford University pentru care evoluează în competiţiile universitare din SUA.

EG recompensează câştigătorii cu câte 2.000 de euro, o diplomă şi un trofeu.