Simone Biles a devenit Ambasador Laureus! Reacţia Nadiei Comăneci: "E alături de mine în această misiune" - Antena Sport

Simone Biles a devenit Ambasador Laureus! Reacţia Nadiei Comăneci: "E alături de mine în această misiune"

Simone Biles a devenit Ambasador Laureus! Reacţia Nadiei Comăneci: "E alături de mine în această misiune"

Simone Biles a devenit Ambasador Laureus! Reacţia Nadiei Comăneci: “E alături de mine în această misiune”

Alex Masgras Publicat: 25 februarie 2026, 18:38

Simone Biles a devenit Ambasador Laureus! Reacţia Nadiei Comăneci: E alături de mine în această misiune

Simone Biles şi Nadia Comăneci / Profimedia

Simone Biles, cea mai decorată gimnastă din istorie, a devenit Ambasador Laureus. În vârstă de 28 de ani, sportiva care a obţinut 11 medalii olimpice şi 30 de medalii la Campionatele Mondiale se alătură unui grup select de sportivi care devin ambasadori ai prestigioasei ceremonii care premiază anul cei mai buni sportivi din lume.

Americanca a câştigat de patru ori premiul Laureus pentru Sportiva Anului. Ea şi-a început acest rol la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026, acolo unde a vizitat Polisportiva Garegano, un proiect Laureus care susţine gimnastica, dar şi alte sporturi, şi care oferă oportunităţi copiilor de a face sport. Acolo, Simone Biles a fost prezentă alături de soţul ei, Jonathan Owens, jucător la echipa de fotbal american Chicago Bears.

Simone Biles a devenit Ambasador Laureus

“Laureus a jucat un rol important în cariera mea ani de zile şi sunt mândră pentru faptul că am câştigat de patru ori premiul pentru Sportiva Anului, inclusiv anul trecut, la Madrid. A fost o seară de neuitat pentru mine. Astăzi sunt la fel de mândră să mă alătur Laureus ca Ambasador. Sunt onorată să pot să ajut Laureus şi să împărtăşesc ideea care stă la baza a tot ce face Laureus, că sportul are puterea să schimbe sportul.

Simone Biles, la Milano / Laureus
Simone Biles, la Milano / Laureus

Am văzut această putere în acţiune. Cum sporul poate deschide uşi, oferi încredere şi cum poate ajuta tineri să fie văzuţi şi susţinuţi. Sunt inspirată de faptul că Laureus se concentrează pe nevoile tinerelor şi vizita făcută la Milanomi-a amintit de ce această muncă este atât de importantă pentru energia, determinarea şi bucuria lor”, a declarat Simone Biles.

Simone Biles şi Jonathan Owens, soţul ei / Laureus
Simone Biles şi Jonathan Owens, soţul ei / Laureus

Nadia Comăneci, prima gimnastă din istorie care a primit nota 10, este membru al academiei Laureus încă din anul 2000. Ea a oferit o primă reacţie, după vestea că Simone Biles a devenit Amabsador Laureus.

“Simone este o sportivă extraordinară şi o persoană extraordinară. Ea reprezintă vârful gimnasticii şi, pe lângă strălucirea, este o forţă care militează pentru schimbări pozitive. Prin curajul, autenticitatea şi dăruirea ei, ea continuă să inspire următoarea generaţie de sportive. Este, cu adevărat, un model pentru tinerii din toată lumea.

Simone Biles, Nadia Comăneci şi Rebecca Andrade / Profimedia
Simone Biles, Nadia Comăneci şi Rebecca Andrade / Profimedia

Suntem încântaţi să o primim în mişcarea Laureus, într-un moment în care Laureus Sport for Good îşi concentrează atenţia penrtu a crea un viitor mai bun pentru tinerele sportive din toată lumea. Nu aş fi putut să îmi imaginez o sportivă care să inspire mai mult decât Simone şi care să fie alături de mine în această misiune şi abia aştept să văd impactul pe care îl va avea cu puterea Laureus în spatele ei”, a spus şi Nadia Comăneci.

Simone Biles a cucerit şapte medalii de aur olimpice în cariera sa, două de argint şi două de bronz. La Campionatele Mondiale, ea a cucerit 23 de medalii de aur, patru medalii de argint şi trei de bronz.

Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii"Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii"
