Simone Biles a devenit Ambasador Laureus! Reacţia Nadiei Comăneci: "E alături de mine în această misiune" - Antena Sport

Simone Biles, cea mai decorată gimnastă din istorie, a devenit Ambasador Laureus. În vârstă de 28 de ani, sportiva care a obţinut 11 medalii olimpice şi 30 de medalii la Campionatele Mondiale se alătură unui grup select de sportivi care devin ambasadori ai prestigioasei ceremonii care premiază anul cei mai buni sportivi din lume.

Americanca a câştigat de patru ori premiul Laureus pentru Sportiva Anului. Ea şi-a început acest rol la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026, acolo unde a vizitat Polisportiva Garegano, un proiect Laureus care susţine gimnastica, dar şi alte sporturi, şi care oferă oportunităţi copiilor de a face sport. Acolo, Simone Biles a fost prezentă alături de soţul ei, Jonathan Owens, jucător la echipa de fotbal american Chicago Bears.

“Laureus a jucat un rol important în cariera mea ani de zile şi sunt mândră pentru faptul că am câştigat de patru ori premiul pentru Sportiva Anului, inclusiv anul trecut, la Madrid. A fost o seară de neuitat pentru mine. Astăzi sunt la fel de mândră să mă alătur Laureus ca Ambasador. Sunt onorată să pot să ajut Laureus şi să împărtăşesc ideea care stă la baza a tot ce face Laureus, că sportul are puterea să schimbe sportul.

Am văzut această putere în acţiune. Cum sporul poate deschide uşi, oferi încredere şi cum poate ajuta tineri să fie văzuţi şi susţinuţi. Sunt inspirată de faptul că Laureus se concentrează pe nevoile tinerelor şi vizita făcută la Milanomi-a amintit de ce această muncă este atât de importantă pentru energia, determinarea şi bucuria lor”, a declarat Simone Biles.

Nadia Comăneci, prima gimnastă din istorie care a primit nota 10, este membru al academiei Laureus încă din anul 2000. Ea a oferit o primă reacţie, după vestea că Simone Biles a devenit Amabsador Laureus.