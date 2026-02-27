Apelul lui Mihai Covaliu după ce s-a spus că Ana Bărbosu nu a răspuns la 3 apeluri ale comisarilor antidoping! - Antena Sport

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a făcut apel să nu se emită ipoteze, după ce s-a spus că Ana Bărbosu nu ar fi răspuns la 3 apeluri ale comisarilor antidoping.

Covaliu a subliniat că COSR aşteaptă o comunicare oficială, nefiind, până în acest moment, nimic comunicat de la WADA.

Mihai Covaliu, după informaţiile “bombă” care au circulat legate de Ana Bărbosu: “Aş ruga pe cei care emit ipoteze să se abţină”

Ana Bărbosu este implicată într-un alt caz care a “zguduit” gimnastica românească, cel al apelului admis de partea americană în instanţa civilă elveţiană, legat de medalia de bronz cucerită de româncă. Cazul medaliei de la sol va fi judecat la TAS. Covaliu a transmis că România ar fi de acord ca şi Jordan Chiles să primească o medalie de bronz. El a subliniat că COSR o susţine în proporţie de 100% pe gimnasta română, care în prezent studiază în Statele Unite.

“(n.r.: Ce se mai aude de cazul Anei Bărbosu? Şi-a luat un avocat nou, avocatul Simonei Halep. Se spune că nu a răspuns la 3 apeluri ale comisarilor antidoping) Vizavi de Ana Bărbosu, lucrurile sunt cele care au fost comunicate oficial. Există acest proces care a fost întors la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne de la Tribunalul civil elveţian.

Probele sunt net în favoarea sportivei noastre şi eu cred că toată lumea a înţeles acest aspect. Sigur, cealaltă situaţie, aşteptăm să vedem exact ce spun avocaţii. Aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, Ana are o altă echipă de avocaţi care o reprezintă, de data asta din partea universităţii unde este studentă.