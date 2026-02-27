Apelul lui Mihai Covaliu după ce s-a spus că Ana Bărbosu nu a răspuns la 3 apeluri ale comisarilor antidoping! - Antena Sport

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a făcut apel să nu se emită ipoteze, după ce s-a spus că Ana Bărbosu nu ar fi răspuns la 3 apeluri ale comisarilor antidoping.
Covaliu a subliniat că COSR aşteaptă o comunicare oficială, nefiind, până în acest moment, nimic comunicat de la WADA.
Mihai Covaliu, după informaţiile “bombă” care au circulat legate de Ana Bărbosu: “Aş ruga pe cei care emit ipoteze să se abţină”
Ana Bărbosu este implicată într-un alt caz care a “zguduit” gimnastica românească, cel al apelului admis de partea americană în instanţa civilă elveţiană, legat de medalia de bronz cucerită de româncă. Cazul medaliei de la sol va fi judecat la TAS. Covaliu a transmis că România ar fi de acord ca şi Jordan Chiles să primească o medalie de bronz. El a subliniat că COSR o susţine în proporţie de 100% pe gimnasta română, care în prezent studiază în Statele Unite.
“(n.r.: Ce se mai aude de cazul Anei Bărbosu? Şi-a luat un avocat nou, avocatul Simonei Halep. Se spune că nu a răspuns la 3 apeluri ale comisarilor antidoping) Vizavi de Ana Bărbosu, lucrurile sunt cele care au fost comunicate oficial. Există acest proces care a fost întors la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne de la Tribunalul civil elveţian.
Probele sunt net în favoarea sportivei noastre şi eu cred că toată lumea a înţeles acest aspect. Sigur, cealaltă situaţie, aşteptăm să vedem exact ce spun avocaţii. Aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, Ana are o altă echipă de avocaţi care o reprezintă, de data asta din partea universităţii unde este studentă.
“Şi-a luat avocaţi, sunt diverse discuţii, vom discuta după ce lucrurile sunt stabilite oficial”
Aş ruga pe cei care emit ipoteze care nu au la bază informaţii oficiale să se abţină, pentru că este vorba de un sportiv care a trecut printr-o perioadă dificilă, care a făcut un pas dificil, şi anume faptul că a plecat să studieze într-o altă ţară, nu foarte aproape de România şi cred că este bine să comunicăm doar lucruri oficiale şi nu păreri sau vorbe, discuţii, ipoteze pe care le auzim într-un cadru mai puţin oficial.
(n.r: COSR continuă să o susţină pe Ana Bărbosu?) Absolut. Aţi văzut comunicatul nostru de presă, continuăm să susţinem cauza sportivei noastre, împreună cu Federaţia Română de Gimnastică. În primul rând susţinem sportivul, după aceea susţinem cauza medaliei României. Ne-am exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a fi acordată o medalie şi sportivei din Statele Unite ale Americii. Pentru noi nu e niciun fel de problemă. Este o situaţie dificilă, delicată şi aşa se întâmplă când lucrurile ies dintr-un cadru oficial, de competiţie şi trec într-un plan juridic. Ţinem legătura cu Federaţia, ţinem legătura cu Ana şi, în continuare, aşa cum v-am spus, suportul este 100%.
(n.r: Să înţeleg că nu există nicio comunicare WADA prin care i se impută faptul că nu ar fi răspuns apelurilor comisarilor antidoping) Încă nu avem această comunicare oficială. Sunt supoziţii, sunt zvonuri. (n.r: Dar ea şi-a luat avocaţi pe această speţă) Ea şi-a luat avocaţi. Lucrurile se întâmplă oficial. Până în momentul de faţă… (n.r: A fost ea, probabil, informată) Ea a fost informată, sunt diverse discuţii, le vom discuta după ce lucrurile sunt stabilite oficial. Nu înainte, pentru că înainte putem spune ce credem noi sau ce am auzit noi sau ce ne-a spus cineva care a auzit ceva. Discutăm exact, pe documente şi oficial. (n.r: Aţi vorbit cu ea?) Da, am vorbit cu Ana, nu îi este uşor. Ceea ce a apărut în presă, că Ana a pierdut medalia nu o ajută deloc în cariera ei şi în gestionarea emoţiilor”, a declarat Mihai Covaliu.
