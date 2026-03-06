Suma uluitoare pe care o încasează avocatul Anei Bărbosu în cazul de doping. În ce stadiu a ajuns ancheta - Antena Sport

Ana Maria Bărbosu a câștigat recent titlul de gimnasta europeană a anului, însă românca are și o situație extrem de delicată pe capul ei. Sportiva de 19 ani a ratat de trei ori întâlnirea cu ofițerii antidoping într-un an și în acest moment e pasibilă de o suspendare de minim un an de zile. De cazul ei se ocupă Howard Jacobs, avocatul care a reprezentat-o și pe Simona Halep și care primește un onorariu amețitor.

Ana Maria Bărbosu este protagonista unei anchete de doping care se află pe masa celor de la International Testing Agency (ITA). Românca nu a fost depistată cu vreo substanță interzisă în corp, ci a încălcat regula intitulată “whereabouts”, prin care sportivii sunt obligați să își distribuie locația pe o platformă, astfel încât ofițerii antidoping să îi găsească pentru eventuale testări.

În cazul în care persoana în cauză nu este găsită la trei controale, atunci devine pasibilă de suspendare. Recent, Ana Maria Bărbosu a primit această veste, iar avocatul Howard Jacobs a fost cel desemnat să se ocupe de caz. Numele său este unul extrem de cunoscut pentru români, pentru că el a apărat-o pe Simona Halep în cazul în care sentința româncei a fost redusă de la patru ani la nouă luni.

Onorariul imens al lui Howard Jacobs

Potrivit gsp.ro, numai avansul onorariului pentru celebrul avocat american este de 300.000 de euro. Vestea bună pentru gimnasta română este că nu ea sau familia va achita suma respectivă, ci Universitatea Stanford, cea la care a fost acceptată în luna ianuarie a anului 2025.

În acest moment, cazul a ajuns în punctul în care cele trei ratări de testări ale lui Bărbosu au fost constatate, iar românca a fost notificată cu privire la suspiciunea de încălcare a regulilor antidoping. Bărbosu are dreptul să vină cu argumente prin care să explice fiecare absență pentru a demonta măcar una.