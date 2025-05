Andrea Lekic, dezvăluiri despre perioada petrecută la CSM Bucureşti: "Mi se topeşte inima de bucurie" - Antena Sport

Andrea Lekic se retrage şi ea la finalul acestui sezon, la fel ca şi Cristina Neagu. Coordonaturul de joc a evoluat la CSM Bucureşti în perioada 2018-2020 şi îşi aduce aminte de echipe de vis pe care o avea echipa nostră.

Din păcate, Nora Mork şi Cristina Neagu s-au accidentat şi sportiva din Serbia nu şi-a trecut în cont decât două trofee, Cupa şi Supercupa României. Lekic, câştigătoare de Champions League în 2013, a rămas însă cu senzaţia unică pe care o avea când intra în Sala Polivalentă.

Andrea Lekic, dezvăluiri despre perioada petrecută la CSM Bucureşti

„Când mă gândesc la anii petrecuţi la CSM, prima dată îmi vine în minte atmosfera nebună din tribune. Am fost foarte bine primită la Bucureşti, am simţit căldura fanilor încă de la primul meci. Am avut parte de o susţinera incredibilă. Nu a fost deloc o perioadă uşoară, însă.

Ţin minte că Nora Mork şi Cristina Neagu s-au accidentat în acel sezon. Mă gândeam atunci că noi trebuia să fim DreamTeam, să le am pe Neagu şi Mork lângă mine era fantastic. Dar am rămas fără ele dintr-o dată. Apoi a început pandemia. Dar, per total, am amintiri foarte plăcute din acei doi ani, am întâlnit oameni minunaţi. De fiecare dată când intru în Polivalentă şi primesc aplauze, mi se topeşte inima de bucurie.

Asta îşi doreşte fiecare sportiv, să lase o impresie bună la fiecare echipă pe la care trece. E plăcut să simţi că lumea te preţuieşte. Asta simt în Polivalentă de fiecare dată. Am chiar fani din Bucureşti care au venit la meciurile mele la Budapesta, în Champions League, am fost tare fericită. Legătura cu fanii vine natural, oamenii vin să te vadă atunci când dai totul pe teren”, a spus Lekic, în exclusivitate pentru as.ro.