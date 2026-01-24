CSM București, a cincea victorie consecutivă în Liga Campionilor. "Tigroaicele" au defilat cu Podravka - Antena Sport

Închide meniul
CSM București, a cincea victorie consecutivă în Liga Campionilor. “Tigroaicele” au defilat cu Podravka

Andrei Nicolae Publicat: 24 ianuarie 2026, 20:33

Jucătoarele de la CSM București, după o victorie / Profimedia

CSM București și-a păstrat forma bună în EHF Champions League și a obținut o nouă victorie, după ce a învins-o în deplasare pe Podravka în etapa cu numărul 11, scor 33-28.

În urma succesului din Croația, jucătoarele lui Bojana Popovic au ajuns la a șaptea victorie din această ediție a competiției și la a cincea la rând.

CSM București, succes categoric în Croația cu Podravka

CSM București și Podravka au oferit un start de meci extrem de echilibrat, cele două formații mergând cap la cap până la scorul de 7-7. Din acel punct, “tigroaicele” au început să înscrie pe bandă rulantă și au marcat șapte goluri la rând fără să primească niciunul.

După primele 30 de minute, scorul era 14-8 în favoarea echipei din România, care a continuat să domine și startul părții secunde. La un moment dat, CSM București a avut chiar un ecart de nouă goluri față de Podravka, însă pe final croatele au început să reducă din diferența pe fondul relaxării “tigroaicelor”, iar scorul a ajuns și la 31-27 pentru echipa lui Popovici.

În final, CSM s-a impus cu 33-28 și a ajuns la 14 puncte adunate în Grupa B din EHF Champions League, fiind clasată pe locul 4. De cealaltă parte, Podravka rămâne cu cinci puncte și e pe poziția cu numărul 6, la egalitate de puncte cu Ljubljana, care se află sub locurile ce asigură accesul în optimile competiției.

Pentru “tigroaice” urmează un duel cu Brest Bretagne, lidera grupei, pe teren propriu, în timp ce Podravka o înfruntă pe Odense în deplasare.

