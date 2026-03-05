România - Slovacia 32-26. A doua victorie a tricolorelor în EHF Euro Cup! - Antena Sport

Naţionala României a învins joi, la Michalovce, reprezentativa Slovaciei, scor 32-26 (18-9), în al treilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la Campionatul European din 2026, celelalte disputând preliminarii.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Lancz 5 goluri, Vargova 4, Gyoriova 4, pentru gazde, respectiv Grozav 10, Boiciuc 5, Ostase 4, Roşu 4, pentru România.

România – Slovacia 32-26

În cealaltă partidă din etapa a III-a joacă Polonia – Norvegia.

La debutul în grupa 1, tricolorele au fost învinse de campioana europeană, mondială şi olimpică Norvegia, în deplasare, scor 29-27, iar apoi au dispus de Polonia, cu 34-29.

Competiţia continuă pentru România cu meciurile retur: cu Slovacia (8 martie, la Bistriţa), cu Norvegia (12 aprilie, Bucureşti) şi cu Polonia (12 aprilie, Radom).