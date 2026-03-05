România - Slovacia 32-26. A doua victorie a tricolorelor în EHF Euro Cup! - Antena Sport

Închide meniul
România – Slovacia 32-26. A doua victorie a tricolorelor în EHF Euro Cup!

Bogdan Stănescu Publicat: 5 martie 2026, 21:35

Naţionala de handbal a României a învins Slovacia / Facebook Federaţia Română de handbal

Naţionala României a învins joi, la Michalovce, reprezentativa Slovaciei, scor 32-26 (18-9), în al treilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la Campionatul European din 2026, celelalte disputând preliminarii.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Lancz 5 goluri, Vargova 4, Gyoriova 4, pentru gazde, respectiv Grozav 10, Boiciuc 5, Ostase 4, Roşu 4, pentru România.

În cealaltă partidă din etapa a III-a joacă Polonia – Norvegia.

La debutul în grupa 1, tricolorele au fost învinse de campioana europeană, mondială şi olimpică Norvegia, în deplasare, scor 29-27, iar apoi au dispus de Polonia, cu 34-29.

Competiţia continuă pentru România cu meciurile retur: cu Slovacia (8 martie, la Bistriţa), cu Norvegia (12 aprilie, Bucureşti) şi cu Polonia (12 aprilie, Radom).

În grupa 2 au fost repartizate Danemarca, Ungaria, Cehia şi Turcia.

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

