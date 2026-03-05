România - Slovacia 32-26. A doua victorie a tricolorelor în EHF Euro Cup! - Antena Sport

Naţionala României a învins joi, la Michalovce, reprezentativa Slovaciei, scor 32-26 (18-9), în al treilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la Campionatul European din 2026, celelalte disputând preliminarii.
Principalele marcatoare ale meciului au fost Lancz 5 goluri, Vargova 4, Gyoriova 4, pentru gazde, respectiv Grozav 10, Boiciuc 5, Ostase 4, Roşu 4, pentru România.
România – Slovacia 32-26
În cealaltă partidă din etapa a III-a joacă Polonia – Norvegia.
La debutul în grupa 1, tricolorele au fost învinse de campioana europeană, mondială şi olimpică Norvegia, în deplasare, scor 29-27, iar apoi au dispus de Polonia, cu 34-29.
Competiţia continuă pentru România cu meciurile retur: cu Slovacia (8 martie, la Bistriţa), cu Norvegia (12 aprilie, Bucureşti) şi cu Polonia (12 aprilie, Radom).
În grupa 2 au fost repartizate Danemarca, Ungaria, Cehia şi Turcia.
Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.
- Dinamo – Kolstad 33-23. A doua victorie a “Dulăilor” din grupa Ligii Campionilor
- Dinamo, a patra înfrângere la rând în EHF Champions League. “Dulăii”, eșec cu Veszprem
- “Mergi la Budapesta să vezi CSM Bucureşti în Final 4?” Răspunsul dat de Cristina Neagu
- Rapid, calificată în sferturile European League de pe primul loc în grupă. Eșec cu Lokomotiva Zagreb în ultimul meci
- Gloria Bistrița, victorie în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Pe ce loc a încheiat grupa