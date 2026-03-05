Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo - Kolstad 33-23. A doua victorie a "Dulăilor" din grupa Ligii Campionilor - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Dinamo – Kolstad 33-23. A doua victorie a “Dulăilor” din grupa Ligii Campionilor

Dinamo – Kolstad 33-23. A doua victorie a “Dulăilor” din grupa Ligii Campionilor

Bogdan Stănescu Publicat: 5 martie 2026, 21:42

Comentarii
Dinamo – Kolstad 33-23. A doua victorie a Dulăilor din grupa Ligii Campionilor

Handbaliștii de la Dinamo București, într-un meci / Sport Pictures

Campioana Dinamo Bucureşti a obţinut joi, pe teren propriu, a doua victorie din grupa A a Ligii Campionilor, scor 33-23 (12-11), în etapa a XIII-a.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Principalii marcatori ai partidei au fost Langaro 6 goluri, Stanciuc 4, pentru Dinamo, respectiv Jeppsson 8, Aalberg 4, Gudjonsson 4, pentru Kolstad.

Dinamo – Kolstad 33-23

În etapa a XIII-a s-au mai jucat meciurile Aalborg – Fuchse Berlin 31-35, Industria Kielce – Sporting Lisabona 39-33, iar ultima dispută va avea loc între HBC Nantes – Veszprem HC.

În ultima etapă din grupă, Dinamo va juca în deplasare, cu Sporting, în 12 martie.

Anterior, campioana României a obţinut următoarele rezultate în grupa A: 30-33 cu Sporting Lisabona, 28-31 cu Kolstad Handball, 27-30 şi 28-35 cu Veszprem HC, 31-32 şi 21-27 cu Fuchse Berlin, 28-34 şi 27-30 cu Aalborg Handball, 24-28 şi 32-34 cu Industria Kielce, 28-35 şi 29-28 cu HBC Nantes.

Reclamă
Reclamă

În stagiunea precedentă, campioana României a ajuns până în faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum se calculează preţul carburantului. Ministrul Energiei s-a răzgândit: ar putea ajunge la 10 lei litrul
Observator
Cum se calculează preţul carburantului. Ministrul Energiei s-a răzgândit: ar putea ajunge la 10 lei litrul
Ce alimente consumă constant Zlatan Ibrahimovic. Care este greutatea optimă a fostului fotbalist
Fanatik.ro
Ce alimente consumă constant Zlatan Ibrahimovic. Care este greutatea optimă a fostului fotbalist
22:39
“Nu ne dă nimeni în cap” Întrebat despre duelul “de foc” cu Craiova, Alex Pop a surprins pe toată lumea!
22:07
Dinamo, duel “de foc” cu U Craiova în semifinalele Cupei României! Cum arată tabloul şi când au loc meciurile
22:03
Meme Stoica încă îşi achită prejudiciul din Dosarul Transferurilor. Cu cât mai rămâne din salariul de la FCSB
21:51
Dinamo – Metalul Buzău 1-0. “Câinii” s-au calificat în semifinalele Cupei României, unde vor întâlni Craiova!
21:35
România – Slovacia 32-26. A doua victorie a tricolorelor în EHF Euro Cup!
21:29
Zeljko Kopic, criză de nervi în Dinamo – Metalul Buzău! Antrenorul “câinilor”, într-o ipostază cum rar îl vezi
Vezi toate știrile
1 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 2 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 5 Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! 6 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”