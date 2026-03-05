Dinamo - Kolstad 33-23. A doua victorie a "Dulăilor" din grupa Ligii Campionilor - Antena Sport

Campioana Dinamo Bucureşti a obţinut joi, pe teren propriu, a doua victorie din grupa A a Ligii Campionilor, scor 33-23 (12-11), în etapa a XIII-a.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Principalii marcatori ai partidei au fost Langaro 6 goluri, Stanciuc 4, pentru Dinamo, respectiv Jeppsson 8, Aalberg 4, Gudjonsson 4, pentru Kolstad.

Dinamo – Kolstad 33-23

În etapa a XIII-a s-au mai jucat meciurile Aalborg – Fuchse Berlin 31-35, Industria Kielce – Sporting Lisabona 39-33, iar ultima dispută va avea loc între HBC Nantes – Veszprem HC.

În ultima etapă din grupă, Dinamo va juca în deplasare, cu Sporting, în 12 martie.

Anterior, campioana României a obţinut următoarele rezultate în grupa A: 30-33 cu Sporting Lisabona, 28-31 cu Kolstad Handball, 27-30 şi 28-35 cu Veszprem HC, 31-32 şi 21-27 cu Fuchse Berlin, 28-34 şi 27-30 cu Aalborg Handball, 24-28 şi 32-34 cu Industria Kielce, 28-35 şi 29-28 cu HBC Nantes.