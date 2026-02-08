Rezultat mare pentru România la volei. Aur câștigat de Alupei și Vaida după un turneu plin de dificultăți - Antena Sport

Închide meniul
Rezultat mare pentru România la volei. Aur câștigat de Alupei și Vaida după un turneu plin de dificultăți

Home | Alte sporturi | Volei | Rezultat mare pentru România la volei. Aur câștigat de Alupei și Vaida după un turneu plin de dificultăți
Rezultat mare pentru România la volei. Aur câștigat de Alupei și Vaida după un turneu plin de dificultăți

Andrei Nicolae Publicat: 8 februarie 2026, 17:27

Rezultat mare pentru România la volei. Aur câștigat de Alupei și Vaida după un turneu plin de dificultăți

Francesca Alupei și Beata Vaida, cu trofeele în brațe / Facebook

Francesca Alupei și Beata Vaida au obținut un rezultat important pentru România la turneul Futures de la Mount Maunganui, din Noua Zeelandă, unde au obținut medalia de aur. După performanța bună din Oceania, cele două voleibaliste au acordat un interviu exlcusiv pentru Antena Sport în care au vorbit despre ce s-a întâmplat.

România a fost reprezentată în această perioadă la turneul turneul Futures din Noua Zeelandă din cadrul Beach Pro Tour de Alupei și Vaida. Acolo, au fost inițial cotate ca favorite numărul 3, dar au reușit să se impună după ce au câștigat toate cele cinci meciuri în care au fost angrenate, învingând în finala gazda competiției cu scorul de 2-1.

Cum au trăit româncele turneul din Noua Zeelandă

La scurt timp după ce au câștigat trofeul pus în joc în Emisfera Sudică, Alupei și Vaida au acordat reacții pentru Antena Sport. Aflate la prima medalie de aur de când fac echipă, cele două nu au avut un parcurs ușor înspre trofeu.

Beata Vaida a povestit problemele fizice prin care a trecut chiar atunci când a ajuns în Noua Zeelandă: “Nesperat de bine a ieșit. Cu două zile înainte de turneu nu eram foarte bine, după primul antrenament aici mi-au ieșit niște bube peste tot, am crezut că am făcut o alergie la soare în prima fază. Ziua următoare m-am trezit cu niște dureri de glezne groaznice.

Abia am putut să umblu, nu puteam să mă antrenez, am putut doar să umblu, m-a luat plânsul că am zis că am călătorit aici să nu pot să joc. Am mers în spital, am luat niște paracetamol când am avut febră și s-a reglat un pic“.

România a triumfat în ciuda problemelor

Vaida a reușit să își revină în cele din urmă și a făcut echipă alături de Alupei pentru a câștiga medalia de aur. Cu toate acestea, ele nu mai au puterea necesară să sărbătorească, deși și-au permis să glumească pe seama trofeelor pe care le-au primit:

Suntem prea obosite să sărbătorim. Chiar acum ne-am întâlnit cu toată lumea de la turneu, ei mergeau toți la un bar, noi nu mai putem. Suntem obosite rupte, finala am jucat-o pe oboseală.

Am primit un premiu greu, nu știu cât îl cărăm după noi. Are aproape două, trei kile, dacă mai câștigăm vreo două din astea ce facem“, a declarat și Alupei.

Pentru Alupei și Vaida urmează noi turnee, care le vor ține departe de casă până la jumătatea lunii aprilie: “Cu punctele astea, putem spera chiar și la un Elite, să intrăm în calificări, adică cele mai mari turnee care sunt în circuitul mondial“, a mai spus Vaida.

