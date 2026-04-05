Alex Masgras Publicat: 5 aprilie 2026, 21:12

SCM Zalău a cucerit Cupa României la volei masculin după o gafă uriaşă a advesarilor! Setul 4, pierdut la masa verde

SCM Zalău a cucerit Cupa României la volei masculin, după ce a învins-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 3-1 (20-25, 27-25, 25-14, 25-0), duminică, în finala jucată în Sala Polivalentă din Blaj.

“Sălăjenii au contestat faptul că pe parcursul setului 4, la 24-23 pentru ei, Corona a avut un singur jucător român pe teren. După verificările video, s-a observat că regula de a avea minimum doi români pe teren fusese, într-adevăr, încălcată, iar în aceste condiţii, finalul setului nu a mai contat, iar Zalăul a câştigat setul 4 la “masa verde”, a anunţat Federaţia Română de Volei.

Bozidar Cuk, cu 18 puncte, a fost cel mai bun de la învingători, Filip Cveticanin a reuşit 15 puncte, Albert Hurt 13, iar Renee Teppan 12.

De la Corona s-au remarcat Alejandro Miguel Gonzalez Rodriguez, cu 31 puncte, Ewoud Gommans, 22 puncte, Dusan Stojsavljevic, 11 puncte.

Meciul a fost o reeditare a finalei de anul trecut, câştigată de Corona cu 3-1.

SCM Zalău şi-a trecut în palmares al şaselea său trofeu în Cupa României, după cele obţinute în 1998, 1999, 2012, 2015 şi 2016.

Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
