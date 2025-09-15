Bela Bartha, după înfrângerea României cu Olanda, de la CM de volei: "Este tristeţe. Experienţa şi-a spus cuvântul" - Antena Sport

Închide meniul
Bela Bartha, după înfrângerea României cu Olanda, de la CM de volei: “Este tristeţe. Experienţa şi-a spus cuvântul”

Publicat: 15 septembrie 2025, 16:21

Bela Bartha, în timpul meciului România - Olanda, de la Campionatul Mondial de volei din Filipine / Facebook FR de Volei

Bela Bartha, cel mai bun jucător al României din meciul cu Olanda, pierdut de tricolori cu 0-3 la seturi, a oferit prima reacţie după înfrângerea care a eliminat România de la Campionatul Mondial de volei din Filipine.

Bartha, cel mai bun marcator al României, cu 14 puncte, este de părere că tricolorii au făcut un meci bun, dar diferenţa a fost făcută în fiecare final de set de experienţa olandezilor.

Bela Bartha, după România – Olanda 0-3: “Din fiecare înfrângere avem ceva de învăţat, cu atât mai mult din aceasta”

“Am fost aproape în fiecare set, am avut un avantaj destul de mare în primele două seturi. Cred că ei au gestionat mai bine momentele de final de set. Eu zic că aici s-a făcut diferenţa, dar şi experienţa. Nu încercăm să ne găsim scuze, am jucat un volei bun, dar cred că experienţa şi-a spus cuvântul în acest meci.

Cel puţin un set trebuia să fie al nostru. Am jucat bine tot meciul, în special la mijlocul fiecărui set, dar pe final cred că diferenţa a fost făcută de experienţa lor, a Campionatelor Mondiale jucate. Noi nu o avem, dar din fiecare înfrângere avem ceva de învăţat, cu atât mai mult din această înfrângere”, a declarat Bela Bartha, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Bela Bartha, despre meciul cu Qatar: “Vrem să ne întoarcem acasă cu o victorie”

România nu mai are şanse de a merge mai departe după înfrângerea cu Olanda, dar tricolorii mai au un meci de disputat în Filipine. Qatar este ultima adversară a României, iar Bela Bartha speră ca tricolorii să revină acasă cu o victorie. Partida cu Qatar va avea loc miercuri, de la ora 05:30 (ora României):

“Bineînţeles că rămâne meciul cu Qatar şi obiectivul nostru este acelaşi, să câştigăm meciul. Cred că merităm, după aceste două meciuri în care am demonstrat că putem să facem faţă Poloniei şi am făcut un meci extrem de echilibrat contra Olandei. Să jucăm bine şi în ultimul meci şi să plecăm cu capul sus acasă.

Este tristeţe pentru că a depins de noi, ei nu au făcut lucruri specială, în afara finalurilor de set, unde experienţa s-a văzut. Este tristeţe, dar trebuie să trecem peste, dar vom avea o şedinţă unde o să analizăm ce am făcut bine şi ce am făcut rău. Urmează meciul cu Qatar unde trebuie să fim 100% focusaţi şi să dăm tot ce e mai bun, pentru a ne întoarce cu o victorie acasă”, a mai spus Bela Bartha.

