România, învinsă la revenirea la Mondialul de volei după 43 de ani. "Tricolorii", eșec cu favorita la titlu - Antena Sport

Naţionala României a fost învinsă, sâmbătă, la Manila, de vicecampioana olimpică en-titre şi liderul mondial, Polonia, scor 3-0, în primul meci din grupa B a Campionatului Mondial, la care “tricolorii” s-au calificat după 43 de ani.

Scorul pe seturi a fost 34-32, 25-15, 25-19.

România, debut cu stângul la Mondialul de volei

Tricolorii au jucat curajos, în special în primul set, pierdut la mare luptă în faţa unei forţe a voleiului mondial, care este favorită la câştigarea trofeului şi în 2025. În grupa B, România va juca în continuare cu Ţările de Jos (15 septembrie, 13.00) şi cu Qatar (17 septembrie, 05.30).

Obiectivul României la Mondiale este calificarea în optimile de finală. Primele două clasate în fiecare din cele opt grupe se vor califica în optimile de finală, cu meciuri programate în 23 septembrie. Urmează sferturile (25 septembrie), semifinalele şi finalele pentru medalii, în 27 şi 28 septembrie.

Campioana mondială din 2025 va obţine automat şi calificarea la ediţia din 2027 a competiţiei. Deţinătoarea trofeului este Italia, care a dispus în finala din 2022 de Polonia, cu 3-1. Medalia de bronz a revenit Braziliei, scor 3-1 cu Slovenia, potrivit news.ro.