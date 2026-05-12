Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 mai

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Sorana Cîrstea ajunge în semifinale

Sorana Cîrstea n-a avut mari emoții cu Jelena Ostapenko în sferturile turneului de 1000 de puncte de la Roma. Românca a avut nevoie de doar 26 de minute pentru a se impune în primul set, iar pe al doilea l-a câștigat după un tiebreak perfect: fără punct pierdut. În semifinale se anunță meci infernal: fie Coco Gauff, fie Mira Andreeva.

2. În Liga 1 este ca la El Clasico

Universitatea Craiova poate pune mâna pe două trofee în câteva zile. Mai întâi, Cupa României miercuri seară. Apoi, duminică ajunge la Craiova trofeul campioanei. LPF a decis să facă la fel ca în Spania: dacă oltenii câștigă și sunt matematic campioni, primesc imediat și trofeul, înainte de ultima etapă.