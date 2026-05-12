Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 mai

Sebastian Ujica Publicat: 12 mai 2026, 17:09

Sorana Cîrstea / Profimedia

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Sorana Cîrstea ajunge în semifinale

Sorana Cîrstea n-a avut mari emoții cu Jelena Ostapenko în sferturile turneului de 1000 de puncte de la Roma. Românca a avut nevoie de doar 26 de minute pentru a se impune în primul set, iar pe al doilea l-a câștigat după un tiebreak perfect: fără punct pierdut. În semifinale se anunță meci infernal: fie Coco Gauff, fie Mira Andreeva.

2. În Liga 1 este ca la El Clasico

Universitatea Craiova poate pune mâna pe două trofee în câteva zile. Mai întâi, Cupa României miercuri seară. Apoi, duminică ajunge la Craiova trofeul campioanei. LPF a decis să facă la fel ca în Spania: dacă oltenii câștigă și sunt matematic campioni, primesc imediat și trofeul, înainte de ultima etapă.

3. Leo Messi merge la World Cup

Campioana mondială a anunțat lotul provizoriu pentru World Cup. Nu lipsesc staruri ca Leo Messi sau Julian Alvarez, nici starul lui Chivu de la Inter, Lautaro Martinez. Paulo Dybala este marele absent: nu a prins nici lista cu 55 de jucători. Alți 29 vor fi scoși de pe lista finală.

4. Schimbă antrenorul înainte de Mondial

O altă țară calificată la Mondial are alte probleme: își schimbă din nou antrenorul. Fred Rutten, cel care fusese numit în februarie în locul lui Dick Advocaat, va fi înlocuit chiar cu acesta. Curacao, aflată pentru prima dată la un Mondial, se află în grupa E cu Germania, Ecuador și Coasta de Fildeș.

5. Cristi Chivu, cetățean de onoare

Campion în Italia, Cristi Chivu devine cetățean de onoare. La el acasă, în județul Caraș-Severin. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Silviu Hurduzeu. A fost anunțat și un eveniment special pentru această ocazie la care va participa și președintele FRF, Răzvan Burleanu.

