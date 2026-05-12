Ștefan Baiaram visează la transfer după ce va cuceri eventul cu Universitatea Craiova: „O să fie bine pentru mine”

Universitatea Craiova va lupta în aceste patru zile pentru cucerirea eventului, iar ambele partide decisive vor fi împotriva celor de la Universitatea Cluj.
Primul episod se va consuma miercuri seară, la Sibiu, iar disputa din campionat va avea loc pe ”Ion Oblemenco”, în fața unui stadion plin de olteni.
Ștefan Baiaram: „Îmi doresc să facem un joc bun şi să ridicăm trofeul”
Ștefan Baiaram așteaptă cu nerăbdare finala Cupei României. Starul oltenilor visează la marele transfer după finalul sezonului, dar asta abia după ce va cuceri eventul cu echipa lui Filipe Coelho.
„Este un sentiment foarte frumos să-l văd aşa aproape de mine (n.r. trofeul Cupei României). Îmi doresc să facem un joc bun şi să ridicăm trofeul.
Este o săptămână foarte importantă pentru noi, de 35 de ani toată lumea îşi doreşte aceste rezultate şi sperăm să ne atingem obiectivele şi să avem o vară frumoasă.
(n.r. Dacă ai avea garanţia că o să câştigaţi un trofeu şi ai putea să alegi?) Nu vreau să mă gândesc la acest lucru, e foarte dificil. Visul suprem este să iau campionatul cu Universitatea Craiova, se aşteaptă de 35 de ani, dar ne dorim să luăm şi Cupa României. Sperăm să facem un meci bun.
(n.r. Te afectează postura de rezervă?) Nu, am vorbit cu Mister, mi-a spus ce-şi doreşte de la mine. Vreau să mă concentrez pe finala Cupei, mai sunt trei meciuri şi vedem ce se va întâmpla. Nu mă gândesc la acest lucru (n.r. că statutul de rezervă îi va putea afecta transferul), după să-mi ajut echipa. Cu siguranţă o să fie bine pentru mine”, a declarat Ștefan Baiaram, potrivit digisport.ro.
