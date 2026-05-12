„Dezastru, Federația nu poate controla corupția!” Investitorul străin din România a „fugit” la 10.000 de kilometri de țară

La aproape șase luni de când au părăsit fotbalul din România, suedeza Cecilia Lihv și Giuseppe „Joe” Funicello, italian crescut în SUA, se felicită pentru decizia luată. Cei doi antreprenori, care timp de doi ani au investit la Olimpia MCMXXI Satu Mare, au decis să renunțe și au explicat atunci, în exclusivitate pentru Antena Sport, că „fotbalul din România e politizat și corupt”.
În contextul în care patru jucători de la rivala din oraș, CSM Olimpia Satu Mare, au fost suspendați pentru pariuri, Joe Funicello și-a amintit experiența „dezastruoasă” din România. Între timp, el și Cecilia Lihv s-au mutat la peste 10.000 de kilometri de țara noastră, în Costa Rica, unde au construit o echipă sub egida companiei lor, SoccerViza.
Funicello: „A fost un dezastru în România!” Niciun răspuns de la Federație
„Ne-am mutat în Costa Rica și suntem fericiți că am plecat din România. A fost un dezastru acolo, ca să fiu sincer. Se ajunsese în punctul în care trucarea meciurilor era atât de evidentă încât oamenii îmi vorbeau deschis despre asta. Se vedea cu ochiul liber și asta e extrem de trist”, a spus Joe Funicello, pentru Antena Sport.
Înainte să plece din România, Funicello și Lihv au înștiințat Federația în legătură cu toate neregulile de care s-au lovit la Satu Mare. Șase luni mai târziu, nu au primit încă niciun răspuns de la oficialii Federației.
„Nu ne-au zis nimic. Nu știu să controleze asta. Fac investigații, dar pentru cineva care investește mulți bani, nu ne pot ajuta deloc. Este o țară coruptă, profund coruptă, atât în fotbal cât și în politică. Toate celelalte lucruri sunt minunate, dar acestea două sunt oribile în România”, a adăugat italianul.
- Fost fotbalist în vârstă de 39 de ani, Giuseppe „Joe” Funicello a fost și antrenorul Olimpiei MCMXXI Satu Mare, cât timp a investit la club.
- Funicello povestea pentru Antena Sport, în septembrie 2025, că un jucător advers i-a cerut 3.000 de euro pentru a comite un penalty.
Nu e surprins de scandalul pariurilor: „Corupția e adânc înrădăcinată!”
Funicello a scris, pe pagina sa de Facebook, că nu e surprins deloc de scandalul de la echipa primăriei din Satu Mare, cu jucători suspendați din cauza pariurilor. „Știrea asta nu mă surprinde deloc. Exact asta vreau să înțeleagă oamenii. Corupția e atât de adânc înrădăcinată în fotbalul românesc încât a devenit normală. Nimeni nu o mai ascunde”, a scris antrenorul.
„Investeam jumătate de milion de dolari pe an într-un club care nu avea nicio șansă să câștige dinainte să intre pe teren. Aveam cel mai mic buget din campionat pentru că noi eram investitori privați, nu aveam bani publici. Dar bugetul nu a fost niciodată
problema reală. Rezultatul era decis înainte de fluierul de start. Eram sugrumați de politică și de trucarea meciurilor din seria noastră”, a adăugat Funicello.
În afara problemelor sportive, Cecilia Lihv semnala, cu șase luni în urmă, că a simțit și „rasism” de-a lungul perioadei petrecute în România. „Ni s-a zis direct: ‘Nu vă vrem aici, banii voștri nu sunt bineveniți, plecați la voi în țară’. E urât. Eu am venit aici să mă adaptez, să trăiesc, cu mintea deschisă, chiar dacă nu am învățat prea bine limba română. Nu mi se pare normal ca arbitrii să îi spună antrenorului Funicello ‘taci din gură, că nu vorbești românește’”, spunea antreprenoarea suedeză.
