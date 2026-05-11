Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 mai

1. Sorana, în sferturi la Roma
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală de la Roma. Românca a învins-o pe Noskova şi se află în premieră în primele 8 la Foro Italico.
2. Charalambous şi Pintilii revin
Elias Charalambous și Mihai Pintilii sunt pregătiți de revenirea la FCSB. Clubul e la un pas să ajungă la o înțelegere cu cei doi înaintea barajului cu Botoșani.
3. Curățenia lui Chivu
Pe AS.ro vezi ce jucător nu mai este dorit de Cristi Chivu la Inter: “Nu vrea să îl mai vadă”, au scris italienii.
4. Mesajul lui Hagi
Gică Hagi a felicitat-o pe Barcelona, după ce catalanii au cucerit un nou titlu: “Mereu la cel mai înalt nivel”, a transmis selecționerul României.
5. Apel către stat
Medaliate cu bronz la Mondiale, fetele din naționala de tenis de masă au cerut banii de la statul român: “De doi ani nu am primit nici măcar o premiere”, au spus Szocs și Samara.
