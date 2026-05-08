AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 8 mai

1. Stranierii lui Hagi
Gică Hagi a anunţat lista preliminară cu stranieri pentru meciurile amicale din iunie. România va juca luna viitoare cu Georgia şi Ţara Galilor
2. Pancu nu pleacă
Răsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Pancu! Neluţu Varga a anunţat că antrenorul nu pleacă de la CFR Cluj: “Vrea să facă performanţă în continuare“, a anunţat patronul din Gruia.
3. Modificări în program
Pe AS.ro vezi când va începe noul sezon din Liga 1. Comitetul de Urgenţă al FRF a făcut mai multe modificări în program.
4. Ana Bărbosu, suspendată
Ana Bărbosu a fost suspendată provizoriu, după ce a încălcat protocolul testării antidoping. “Pentru a fi clar, nu are nicio legătură cu substanțe interzise“, a precizat gimnasta de 19 ani.
5. Scandal la Madrid
Vinicius şi-a pus vestiarul lui Real Madrid în cap. Starul brazilian este acuzat de colegi că este turnătorul lui Alvaro Arbeloa.
