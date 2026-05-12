Florentino Perez, decizie radicală anunțată prin conferință de presă: „Muncesc ca un animal pentru Real Madrid”

Situația tensionată de la Real Madrid a adus multe critici la adresa lui Florentino Perez, iar președintele „los blancos” a luat decizia de a confrunta jurnaliștii în cadrul unei conferințe de presă.
Oficialul madrilen a confirmat că va solicita noi alegeri pentru alcătuirea unui nou Consiliu de Administrație, asta deși mandatul său era valabil până în anul 2029.
Florentino Perez: „S-a creat o situație absurdă”
Florentino Perez a convocat o conferință de presă extraordinară după ce a fost criticat pentru absența din spațiul public din ultimul timp. Președintele a fost somat să ofere o reacție după ce echipa lui Alvaro Arbeloa va termina sezonul fără trofeu câștigat.
Oficialul „los blancos” a precizat că va solicita începerea unor noi alegeri pentru alcătuirea Consiliului de Administrație.
„Real Madrid își va reveni întotdeauna! Am cerut conducerii clubului să demareze procesul începerii alegerilor. La Real Madrid nu există un singur proprietar; sunt cei 1.000 de membri care alcătuiesc clubul. Am luat această decizie deoarece s-a creat o situație absurdă, provocată de campanii împotriva intereselor lui Real Madrid și împotriva mea
Nu s-a întâmplat de multe ori asta. S-a tot spus: ‘Unde este Florentino?’ Au scris că nu exist, că sunt bolnav, cineva a spus că am cancer în stadiu terminal. Pentru cei care și-au făcut griji pentru mine, întotdeauna am fost președinte la Real Madrid, conduc o companie pe locul 1 la nivel de infrastructură, stau foarte bine cu sănătatea”.
Florentino Perez: „Am obosit”
„Nu aș putea fi în ambele locuri dacă sănătatea mea nu ar fi perfectă. Dacă aș avea cancer, așa cum s-a spus, ar fi trebuit să merg la un centru oncologic. Dacă aș fi fost bolnav, nu ar fi aflat deja întreaga lume?
Împărtășesc frustrarea, pentru că nu am reușit să câștigăm nimic anul acesta. Dar trebuie să vă spun și să vă arăt că, avându-mă ca președinte, am câștigat 66 de titluri la fotbal și baschet, inclusiv șapte Cupe Europene la fotbal. Vreau să vorbesc cu cei din spatele acestei campanii, cei care operează din umbră. Ei bine, să candideze la alegeri; acum au ocazia să o facă. Eu voi candida pentru a apăra interesele lui Real Madrid.
Aici, la Real Madrid, membrii sunt la putere atât timp cât sunt eu aici. Cine vrea să candideze, să o facă. Dar să nu vină pe la spatele meu spunând că par obosit, că e din cauză că muncesc prea mult. Trebuie să opresc acest lucru.
În urmă cu trei ani am aflat că ne confruntăm cu un caz de corupție precum cazul Negreira, care este cel mai mare scandal din istorie. Este de neînțeles faptul că încă mai vedem arbitri din acea epocă activând în liga noastră. Lucrăm la întocmirea unui dosar substanțial pe care îl vom prezenta la UEFA imediat.
„Real Madrid este cel mai puternic și mai valoros brand din lume, clubul cu cea mai mare reputație la nivel global. De ce vor jurnaliștii să se pună cu cel mai prestigios și apreciat club, cel care are cei mai mulți fani din lume? Acest club aparține tuturor. Și are cel mai valoros lot din lume”, a spus Florentino Perez, în cadrul conferinței de presă.
