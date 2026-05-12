Florentino Perez, decizie radicală anunțată prin conferință de presă: „Muncesc ca un animal pentru Real Madrid”

Situația tensionată de la Real Madrid a adus multe critici la adresa lui Florentino Perez, iar președintele „los blancos” a luat decizia de a confrunta jurnaliștii în cadrul unei conferințe de presă.

Oficialul madrilen a confirmat că va solicita noi alegeri pentru alcătuirea unui nou Consiliu de Administrație, asta deși mandatul său era valabil până în anul 2029.

Florentino Perez: „S-a creat o situație absurdă”

Florentino Perez a convocat o conferință de presă extraordinară după ce a fost criticat pentru absența din spațiul public din ultimul timp. Președintele a fost somat să ofere o reacție după ce echipa lui Alvaro Arbeloa va termina sezonul fără trofeu câștigat.

„Real Madrid își va reveni întotdeauna! Am cerut conducerii clubului să demareze procesul începerii alegerilor. La Real Madrid nu există un singur proprietar; sunt cei 1.000 de membri care alcătuiesc clubul. Am luat această decizie deoarece s-a creat o situație absurdă, provocată de campanii împotriva intereselor lui Real Madrid și împotriva mea

