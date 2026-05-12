Florentino Perez schimbă foaia la Real Madrid: “Am eu grijă de ei”. Ce a zis despre bătaia dintre Valverde şi Tchouameni

Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid, a susţinut o conferinţă de presă în care nu a menajat pe nimeni. Şeful de pe Bernabeu a atacat presa şi a anunţat că va solicita alegeri. El nu i-a uitat nici pe cei care îl critică şi i-a invitat să candideze împotriva lui.
Această conferinţă de presă a venit într-un moment extrem de delicat pentru madrileni, care se află în al doilea sezon la rând fără trofeu câştigat. Mai mult, cu câteva zile înainte de El Clasico, Valverde şi Tchouameni s-au luat la bătaie, iar uruguayanul a ajuns la spital.
Florentino Perez avertizează: “Vreau să pun capăt acestei campanii anti-Real Madrid”
Perez a recunoscut că acest incident a fost grav, dar susţine că presa a exagerat şi că astfel de situaţii au loc în fiecare an. Preşedintelui de la Real Madrid i se pare mai grav însă că cei care au “trădat” clubul şi au oferit informaţii în presă despre incident reprezintă adevărata problemă de la Real Madrid:
“A fost foarte grav, dar mai rău este ce a apărut în mass-media. Se întâmplă în fiecare an şi voi faceţi să pară că e un scandal uriaş. Dezvăluirile sunt însă mai grave pentru Real Madrid.
Inamicii din club care fac dezvăluiri în presă? Am eu grijă de ei, aveţi încredere”, a spus Florentino Perez, în cadrul conferinţei de presă.
Perez şi-a continuat tirada împotriva presei şi nu consideră că rezultatele slabe din ultima perioadă reprzintă un dezastru şi susţine că este vorba doar despre o campanie împotriva sa:
“De ce voi, jurnaliștii, alegeți să atacați cel mai prestigios club din lume? Avem totul. Suntem clubul cu cel mai mare venit, cu cel mai valoros lot din lume.
Doar pentru că nu am bătut-o pe Barcelona, asta nu înseamnă că ne aflăm în fața unui dezastru. Este o campanie organizată împotriva mea. Vreau să pun capăt acestei campanii anti-Real Madrid care a pus ghearele pe presă”, a mai spus Perez.
