Florentino Perez schimbă foaia la Real Madrid: “Am eu grijă de ei”. Ce a zis despre bătaia dintre Valverde şi Tchouameni

Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid, a susţinut o conferinţă de presă în care nu a menajat pe nimeni. Şeful de pe Bernabeu a atacat presa şi a anunţat că va solicita alegeri. El nu i-a uitat nici pe cei care îl critică şi i-a invitat să candideze împotriva lui.

Această conferinţă de presă a venit într-un moment extrem de delicat pentru madrileni, care se află în al doilea sezon la rând fără trofeu câştigat. Mai mult, cu câteva zile înainte de El Clasico, Valverde şi Tchouameni s-au luat la bătaie, iar uruguayanul a ajuns la spital.

Florentino Perez avertizează: “Vreau să pun capăt acestei campanii anti-Real Madrid”

Perez a recunoscut că acest incident a fost grav, dar susţine că presa a exagerat şi că astfel de situaţii au loc în fiecare an. Preşedintelui de la Real Madrid i se pare mai grav însă că cei care au “trădat” clubul şi au oferit informaţii în presă despre incident reprezintă adevărata problemă de la Real Madrid:

“A fost foarte grav, dar mai rău este ce a apărut în mass-media. Se întâmplă în fiecare an şi voi faceţi să pară că e un scandal uriaş. Dezvăluirile sunt însă mai grave pentru Real Madrid.

Inamicii din club care fac dezvăluiri în presă? Am eu grijă de ei, aveţi încredere”, a spus Florentino Perez, în cadrul conferinţei de presă.