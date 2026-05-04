AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 mai

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 4 mai, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi toate detaliile legate de Cristi Chivu, care a câştigat titlul cu Inter în Serie A, cu trei etape înainte de finalul sezonului.
1. Campionul Chivu
Cristi Chivu a scris istorie şi a devenit campion în Serie A cu Inter. El a sărbătorit pe “Made in Romania” şi a fost felicitat de selecţionerul Hagi: “O confirmare a muncii extraordinare”, a transmis “Regele”.
2. Scandal după derby
Andrei Nicolescu a răbufnit după ce Craiova a învins-o pe Dinamo cu un gol marcat din offsaid: “Am rămas stupefiaţi”, a spus preşedintele “câinilor”, care e gata să depună memoriu la CCA.
3. Transfer pentru Chivu
Cristi Chivu are încă un motiv de bucurie, după ce a câştigat titlul.
4. Arad, la mare căutare
Gigi Becali îl va da afară de la FCSB pe Ofri Arad, însă mijlocaşul nu duce lipsă de oferte. “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor”, a spus agentul jucătorului.
5. Dezastru pentru Leclerc
Charles Leclerc a primit o penalizare de 20 de secunde şi a căzut pe opt, după cursa de la Miami. Nici Max Verstappen n-a scăpat nepedpsit, însă şi-a păstrat locul cinci.
