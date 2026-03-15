Minnesota – Oklahoma 103 – 116. Shai Gilgeous-Alexander s-a impus în duelul “stelar” cu Anthony Edwards

Oklahoma City a ajuns la al optulea succes consecutiv după ce a întors un deficit de nouă puncte cu Minnesota. Oklahoma a ajuns la un bilanţ de 53-15, cel mai bun din NBA. Mai impresionant este că acest triumf a venit în ciuda celui mai slab meci făcut de MVP-ul sezonului trecut, Shai Gilgeous-Alexander, care a avut 7/22 din acţiune. În primele trei sferturi el a marcat doar 10 puncte, însă a mai adăugat încă 10 în al patrulea pentru a lungi la 128 seria de jocuri consecutive cu cel puţin 20 de puncte înscrise, nou record NBA. Precedentul era de 126 şi fusese stabilit acum mai bine de două decenii de Wilt Chamberlain.
Holmgren, cu 21 de puncte, a fost principalul realizator de la OKC, pentru care banca a fost “uriaşă”. 61 de puncte în total, 20 de la Joe, 17 de la Caruso şi 15 de la McCain. La Wolves, Julius Randle a adus 32 puncte, asta după ce pentru prima oară din 2018 încoace avusese o serie de patru jocuri la rând cu maximum 15 puncte înscrise, iar Anthony Edwards a avut 19.
După acest joc, Thunder şi Wolves au terminat confruntările directe din actualul sezon regulat la egalitate, 2-2. Cele două au fost adversare în finala Conferinţei de Vest din 2025, când Thunder au câştigat cu 4-1.
Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 103 – 116
Update: Final! Minnesota – Oklahoma 103 – 116. Shai Gilgeous-Alexander se impune în duelul “stelar” cu Anthony Edwards
Gazdele acestui meci, OKC Thunder, trec printr-o formă extrem de bună, având șapte victorii la rând. Cel mai recent succes a fost cel obținut în fața lui Boston Celtics, partidă în care Shai Gilgeous-Alexander a doborât recordul deținut de Wilt Chamberlain pentru cele mai multe meciuri consecutive cu peste 20 de puncte.
De cealaltă parte, Timberwolves vin și ei după o victorie cu Golden State Warriors care a încheiat o serie “neagră” de trei eșecuri consecutive. În meciul din California, Anthony Edwards a marcat 42 de puncte, la care a mai adăugat opt recuperări și cinci pase decisive.
Înainte de meciul care reeditează finala conferinței de sezonul trecut, Thunder se află pe primul loc în Vest cu un bilanț de 52-15, la trei victorii distanță de San Antonio Spurs. De cealaltă parte, Timberwolves sunt pe poziția a cincea cu un bilanț de 41-26, extrem de aproape de locul 3 ocupat de Lakers (42-25), dar și de locul 6 pe care se află Denver Nuggets (41-27).
În cele trei meciuri disputate până acum în sezonul regulat între cele două echipe, Minnesota a avut câștig de cauză în două dintre ele, ambele pe teren propriu, în timp ce OKC a câștigat o dată, tot acasă.
