Kawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves - LA Clippers 128 - 153 - Antena Sport

Kawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves - LA Clippers 128 - 153

Home | NBA | Kawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves – LA Clippers 128 – 153
Kawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves – LA Clippers 128 – 153

Dan Roșu Publicat: 12 martie 2026, 12:14

Kawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves – LA Clippers 128 – 153

Kawhi Leonard, în timpul unui meci - Profimedia Images

Veteranul Kawhi Leonard (34 ani), de şapte ori selecţionat pentru All-Star Game, a fost artizanul victoriei lui Los Angeles Clippers în meciul câştigat cu categoricul scor de 153-128 în faţa lui Minnesota Timberwolves, înscriind 45 de puncte, miercuri pe propriul teren, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).

Kawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves – LA Clippers 128 – 153

Leonard a avut o precizie aproape perfectă, cu 15 din 20 de aruncări (6 din 9 de la distanţă), reuşind al cincilea meci cu peste 40 de puncte în acest sezon în doar 31 de minute pe teren, faţă de cele 36 de puncte ale liderului Wolves, Anthony Edwards.

Forma lui Leonard, dublu campion NBA (2014 cu San Antonio Spurs şi 2019 cu Toronto Raptors), coincide cu parcursul foarte bun al lui Clippers, care a revenit pe locul 8 în Conferinţa de Vest (33 victorii – 32 înfrângeri), pe poziţie de play-in, după un început de sezon catastrofal.

1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 4 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
