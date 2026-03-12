Kawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves - LA Clippers 128 - 153 - Antena Sport

Veteranul Kawhi Leonard (34 ani), de şapte ori selecţionat pentru All-Star Game, a fost artizanul victoriei lui Los Angeles Clippers în meciul câştigat cu categoricul scor de 153-128 în faţa lui Minnesota Timberwolves, înscriind 45 de puncte, miercuri pe propriul teren, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).

Kawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves – LA Clippers 128 – 153

Leonard a avut o precizie aproape perfectă, cu 15 din 20 de aruncări (6 din 9 de la distanţă), reuşind al cincilea meci cu peste 40 de puncte în acest sezon în doar 31 de minute pe teren, faţă de cele 36 de puncte ale liderului Wolves, Anthony Edwards.

Forma lui Leonard, dublu campion NBA (2014 cu San Antonio Spurs şi 2019 cu Toronto Raptors), coincide cu parcursul foarte bun al lui Clippers, care a revenit pe locul 8 în Conferinţa de Vest (33 victorii – 32 înfrângeri), pe poziţie de play-in, după un început de sezon catastrofal.