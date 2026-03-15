Mirel Rădoi, concluzii după FCSB – Metaloglobus 0-0: „Nu sunt magician”. Ce a spus despre evoluția echipei

Mirel Rădoi nu a avut parte de debutul la care s-ar fi așteptat pe banca celor de la FCSB, asta după ce campioana României a obținut doar un punct din confruntarea cu Metaloglobus, la primul meci din play-out.

Deși a dominat partida de la un capăt la celălalt, gruparea roș-albastră nu a reușit să găsească drumul spre gol, Gavrilaș fiind în zi bună în poarta oaspeților.

Mirel Rădoi: „Nu doar rezultatul contează”

FCSB a început cu stângul parcursul din play-out, asta după ce a remizat pe Arena Națională cu Metaloglobus București, scor 0-0. Echipa antrenată de Mirel Rădoi nu a marcat în fața propriilor suporteri, în ciuda numeroaselor ocazii de poartă.

Campioana României l-a pierdut în prima repriză și pe Vlad Chiricheș, ieșit accidentat încă din minutul 29, după ce a acuzat probleme de ordin muscular. După fluierul final, Mirel Rădoi a tras primele concluzii și a explicat ce ar mai fi de îmbunătățit în jocul echipei.

„Ar fi fost ușor dacă ar fi fost un scor fluviu, dar trebuie să înțelegem că în aceste momente de presiune nu doar rezultatul contează, ci exprimarea din teren. Un punct pentru adversari poate părea ca o victorie. Evident că toată lumea avea așteptări, dar sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim.