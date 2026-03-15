Home | Fotbal | Liga 1 | Mirel Rădoi, concluzii după FCSB – Metaloglobus 0-0: „Nu sunt magician”. Ce a spus despre evoluția echipei

Daniel Işvanca Publicat: 15 martie 2026, 23:19

Comentarii
Mirel Rădoi / SPORT PICTURES

Mirel Rădoi nu a avut parte de debutul la care s-ar fi așteptat pe banca celor de la FCSB, asta după ce campioana României a obținut doar un punct din confruntarea cu Metaloglobus, la primul meci din play-out.

Deși a dominat partida de la un capăt la celălalt, gruparea roș-albastră nu a reușit să găsească drumul spre gol, Gavrilaș fiind în zi bună în poarta oaspeților.

Mirel Rădoi: „Nu doar rezultatul contează”

FCSB a început cu stângul parcursul din play-out, asta după ce a remizat pe Arena Națională cu Metaloglobus București, scor 0-0. Echipa antrenată de Mirel Rădoi nu a marcat în fața propriilor suporteri, în ciuda numeroaselor ocazii de poartă.

Campioana României l-a pierdut în prima repriză și pe Vlad Chiricheș, ieșit accidentat încă din minutul 29, după ce a acuzat probleme de ordin muscular. După fluierul final, Mirel Rădoi a tras primele concluzii și a explicat ce ar mai fi de îmbunătățit în jocul echipei.

„Ar fi fost ușor dacă ar fi fost un scor fluviu, dar trebuie să înțelegem că în aceste momente de presiune nu doar rezultatul contează, ci exprimarea din teren. Un punct pentru adversari poate părea ca o victorie. Evident că toată lumea avea așteptări, dar sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. 

Nu joacă cu mine, joacă cu echipa antrenată de mine, nu înseamnă că deja e un complex. Semnal de alarmă au fost partidele până să fim în play-out, acolo au fost cele mai bune alarme pentru noi, am încercat cumva să discut lucrul acesta cu băieții, pentru că aici fiecare minut contează și nivelul de concentrare poate scădea prin prisma adversarului, ei erau obișnuiți cu alți adversari.

(n. r. despre Chiricheș) Nu aș putea să spun că s-au schimbat planurile foarte mult, am rămas la fel ca exprimare, nu a fost un mare impediment că a intrat Baba. Olaru se sufocase și avea nevoie de o schimbare. Sunt sigur că jucătorii au nevoie de timp de adaptare. Exercițiile și cerințele sunt diferite. Nu sunt magician. Nu cred că ar trebui să se simtă o presiune în plus, cea a rezultatului e de ajuns. Nu cred că este preocuparea nimănui. Mai avem de îmbunătățit multe lucruri. Nu știm tactica celorlalte echipe, dar este posibil ca ei să aglomereze zonele aproape de poartă. Deja s-a văzut că am suferit pe atacul pozițional, în special în prima repriză. 

Pe final de joc, ne-am pierdut răbdarea, am fost și confuzi, dar cumva e de înțeles, multe informații pentru ei și ceva presiune. Antrenamentele au fost mai intense și au acuzat o stare de oboseală. De mâine dimineață vor arăta altfel lucrurile. Nu am stat să mă gândesc prea mult la galerie”, a declarat Mirel Rădoi.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Citește și:
Observator
Fanatik.ro
0:03 16 mart.

23:59

23:55

23:44

23:28

23:25

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
