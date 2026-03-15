„Nici dacă mai jucam două zile nu ne dădeau gol”. Florin Bratu i-a „stricat” debutul lui Mirel Rădoi la FCSB

Florin Bratu a oferit prima reacție, după ce Metaloglobus a remizat cu FCSB, scor 0-0, în prima etapă de play-out. Antrenorul nou-promovatei și-a felicitat jucătorii pentru jocul prestat pe Arena Națională.

Bratu a subliniat că elevii săi s-au apărat eroic și FCSB nu a reușit să marcheze, în ciuda ocaziilor create.

Florin Bratu, prima reacție după FCSB – Metaloglobus 0-0

Florin Bratu a mai subliniat că FCSB este o echipă puternică, cu jucători de calitate, însă în duelul cu Metaloglobus, nu au reușit să facă diferența.

„Nu foarte multe contracandidate vor câștiga acest punct. Un punct pentru noi, la zestrea aceasta puțină, este extrem de important, dar cel mai important este moralul.

Pot și eu, în săptămâna următoare, să construiesc cu echilibru din toate punctele de vedere. Acesta este play-out-ul. Avem exemplul anilor trecuți, când Sepsi sau FCU Craiova terminau pe locul 7 și au retrogradat. Toate echipele care sunt în play-out se bat pentru menținere.