„Nici dacă mai jucam două zile nu ne dădeau gol”. Florin Bratu i-a „stricat” debutul lui Mirel Rădoi la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 15 martie 2026, 23:22

Florin Bratu, în timpul meciului FCSB - Metaloglobus/ Sport Pictures

Florin Bratu a oferit prima reacție, după ce Metaloglobus a remizat cu FCSB, scor 0-0, în prima etapă de play-out. Antrenorul nou-promovatei și-a felicitat jucătorii pentru jocul prestat pe Arena Națională.

Bratu a subliniat că elevii săi s-au apărat eroic și FCSB nu a reușit să marcheze, în ciuda ocaziilor create.

Florin Bratu, prima reacție după FCSB – Metaloglobus 0-0

Florin Bratu a mai subliniat că FCSB este o echipă puternică, cu jucători de calitate, însă în duelul cu Metaloglobus, nu au reușit să facă diferența.

Nu foarte multe contracandidate vor câștiga acest punct. Un punct pentru noi, la zestrea aceasta puțină, este extrem de important, dar cel mai important este moralul.

Pot și eu, în săptămâna următoare, să construiesc cu echilibru din toate punctele de vedere. Acesta este play-out-ul. Avem exemplul anilor trecuți, când Sepsi sau FCU Craiova terminau pe locul 7 și au retrogradat. Toate echipele care sunt în play-out se bat pentru menținere.

FCSB nu este niciodată slabă, are calitate. Am reușit să-i blocăm foarte bine, să ne batem pentru fiecare minge. Mai avem opt meciuri, opt bătălii extrem de importante, din care noi trebuie să luăm puncte.

Au un antrenor foarte bun. Mă interesează foarte puțin FCSB, dar nu putem neglija calitatea și ce înseamnă în România. S-au bătut pentru fiecare minge. Mi-au dat impresia că putem juca două zile cu FCSB și să nu primim gol. Este meritul lor și îi felicit”, a declarat Florin Bratu, la conferința de presă, după FCSB – Metaloglobus 0-0.

Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supăratCe l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Primul oraş care interzice complet păcănelele şi pariurile. Brăila, Buzău sau Iaşi vor să-i urmeze exemplul
Observator
Primul oraş care interzice complet păcănelele şi pariurile. Brăila, Buzău sau Iaşi vor să-i urmeze exemplul
La ce tehnică tradițională chineză a apelat un fotbalist de la Juventus pentru recuperare. Imaginea cu care și-a uimit fanii
Fanatik.ro
La ce tehnică tradițională chineză a apelat un fotbalist de la Juventus pentru recuperare. Imaginea cu care și-a uimit fanii
0:03 16 mart.

Lazio – AC Milan 1-0. Ajutor nesperat pentru Cristi Chivu în lupta la titlu din Serie A
23:59

VIDEOFC Porto – Moreirense 3-0! Liderul a făcut show pe teren propriu şi s-a distanţat în fruntea clasamentului
23:55

“Este ruşine să faci 0-0 cu Metaloglobus?” Gigi Becali a dat verdictul, după debutul ratat al lui Mirel Rădoi!
23:44

Reacția lui Mihai Popescu, după revenirea pe teren la FCSB: „În mintea mea e un singur lucru”
23:28

Ce a spus Florin Tănase despre Mirel Rădoi, după debutul ratat al antrenorului cu Metaloglobus!
23:25

Aryna Sabalenka, victorioasă în finala Indian Wells! Revanșă în duelul cu Elena Rybakina
Vezi toate știrile
1 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 2 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11! 3 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 4 Asistența așteptată pe Arena Națională la FCSB – Metaloglobus! Câți fani vor fi la debutul lui Mirel Rădoi 5 Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo 6 Situație ireală înainte de Bayern – Atalanta! Nemții, fără portar la meciul de Ligă. Ce soluție se ia în calcul
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”