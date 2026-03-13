Șansele erau de 1 la 3,2 cvintilioane! Cum a intrat superstarul Shai Gilgeous-Alexander în istoria NBA

Shai Gilgeous-Alexander, vedeta celor de la Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, şi-a trecut în cont al 127-lea meci consecutiv cu cel puţin 20 de puncte în cursul victoriei împotriva celor de la Boston Celtics, cu 104-102, depăşind recordul legendarului Wilt Chamberlain, relatează AFP.

Gilgeous-Alexander (27 de ani), MVP-ul sezonului regulat trecut şi cel mai prolific jucător din NBA în ultimii doi ani, a ajuns la 20 de puncte înscrise în meciul cu Celtics, după o aruncare de două puncte în sfertul al treilea. Coordonatorul canadian a încheiat jocul cu un total 35 de puncte şi 9 pase decisive.

“SGA” a intrat definitiv în istoria NBA

Chamberlain stabilise recordul între octombrie 1961 şi ianuarie 1963, cu o medie de 49,2 puncte pe meci, în timp ce “SGA” are o medie de 32,5 puncte de la începutul seriei sale, pe 1 noiembrie 2024.

Fostul jucător al echipelor Philadelphia 76ers şi San Francisco Warriors şi-a văzut seria de victorii încheiată din cauza unei eliminări după doar patru minute de joc, apoi a început de la meciul următor o nouă serie de 92 de meciuri cu cel puţin 20 de puncte.