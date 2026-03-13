Home | NBA | Șansele erau de 1 la 3,2 cvintilioane! Cum a intrat superstarul Shai Gilgeous-Alexander în istoria NBA
Video

Șansele erau de 1 la 3,2 cvintilioane! Cum a intrat superstarul Shai Gilgeous-Alexander în istoria NBA

Andrei Nicolae Publicat: 13 martie 2026, 9:25

Comentarii

Shai Gilgeous-Alexander, în timpul unui meci / Getty Images

Shai Gilgeous-Alexander, vedeta celor de la Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, şi-a trecut în cont al 127-lea meci consecutiv cu cel puţin 20 de puncte în cursul victoriei împotriva celor de la Boston Celtics, cu 104-102, depăşind recordul legendarului Wilt Chamberlain, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gilgeous-Alexander (27 de ani), MVP-ul sezonului regulat trecut şi cel mai prolific jucător din NBA în ultimii doi ani, a ajuns la 20 de puncte înscrise în meciul cu Celtics, după o aruncare de două puncte în sfertul al treilea. Coordonatorul canadian a încheiat jocul cu un total 35 de puncte şi 9 pase decisive.

“SGA” a intrat definitiv în istoria NBA

Chamberlain stabilise recordul între octombrie 1961 şi ianuarie 1963, cu o medie de 49,2 puncte pe meci, în timp ce “SGA” are o medie de 32,5 puncte de la începutul seriei sale, pe 1 noiembrie 2024.

Fostul jucător al echipelor Philadelphia 76ers şi San Francisco Warriors şi-a văzut seria de victorii încheiată din cauza unei eliminări după doar patru minute de joc, apoi a început de la meciul următor o nouă serie de 92 de meciuri cu cel puţin 20 de puncte.

Reclamă
Reclamă

Niciun alt jucător din NBA nu a ajuns la 100 de meciuri cu minimum 20 de puncte, nici chiar legendarii Oscar Robertson (79), Michael Jordan şi Kevin Durant (72), Kareem Abdul-Jabbar (71), Kobe Bryant (63) sau LeBron James (49).

Pentru a înțelege magnitudinea performanței lui Gilgeous-Alexander, șansele ca un jucător să depășească recordul lui Chamberlain erau de 1 la 3,2 cvintilioane, un număr imens care arată astfel: 3,200,000,000,000,000,000.

Ucraina va oferi României informaţii despre tehnologia folosită în războiul cu RusiaUcraina va oferi României informaţii despre tehnologia folosită în războiul cu Rusia
Reclamă

Alte rezultate consemnate joi în NBA:

  • San Antonio Spurs – Denver Nuggets 131-136
  • Los Angeles Lakers – Chicago Bulls 142-130
  • Atlanta Hawks – Brooklyn Nets 108-97
  • Miami Heat – Milwaukee Bucks 112-105
  • Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks 112-120
  • Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 131-109
  • Indiana Pacers – Phoenix Suns 108-123
  • Orlando Magic – Washington Wizards 136-131

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 47 victorii şi 18 înfrângeri, în timp ce în Conferinţa Vestului, pe primul loc se află Oklahoma City Thunder, cu 52 victorii şi 15 eşecuri în acest sezon.

Sursa: Agerpres.ro

NBA se vede LIVE în AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, este transmisă exclusiv în România pe AntenaPLAY. Iată programul transmisiunilor partidelor din luna martie:

  • 15 Martie, ora 2:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Denver Nuggets @ Los Angeles Lakers
  • 15 Martie, ora 19:00, Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
  • 22 Martie, ora 23:00, Portland Trail Blazers @ Denver Nuggets
  • 23 Martie, ora 2:00 (noaptea de duminică spre luni), Minnesota Timberwolves @ Boston Celtics
  • 30 Martie, ora 2:30 (noaptea de duminică spre luni), New York Knicks @ Oklahoma City Thunder
  • 30 Martie, ora 5:00 (noaptea de duminică spre luni), Golden State Warriors @ Denver Nuggets
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Observator
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Ce salariu a avut Gică Popescu la Dinamo. De ce a refuzat revenirea la Universitatea Craiova: ”A ales banii”
Fanatik.ro
Ce salariu a avut Gică Popescu la Dinamo. De ce a refuzat revenirea la Universitatea Craiova: ”A ales banii”
9:01

Valentin Costache a cucerit primul său trofeu la noua echipă după doar trei meciuri. Imaginile bucuriei
8:39

Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru”
8:34

“Îi veți cere lui Mirel Rădoi primul 11?”. Cum a reacționat Gigi Becali: “Nu știam să citesc fraze complicate”
8:14

Mercedes versus Ferrari, frontul nevăzut. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea Marelui Premiu al Chinei
8:00

George Russell, cel mai rapid în unica sesiune de antrenamente din China. Calificările pentru sprint sunt la 09:30
0:05

Ionuț Radu, gafă uriașă în Celta Vigo – Olympique Lyon. Portarul român a comis-o în minutul 88
Vezi toate știrile
1 Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: “E foarte bun. Rămâne liber” 2 Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe” 3 Gigi Becali, o nouă “săgeată” spre Mihai Stoica: “Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun” 4 Filipe Coelho a auzit ce a spus Mirel Rădoi despre el și nu s-a ferit să dea replica: “Al meu? Nu” 5 Foto“Cea mai frumoasă fată din lume”, gata de nuntă. S-a logodit cu un bărbat celebru 6 Mircea Lucescu a luat o decizie importantă! Cine va fi rezerva lui Nicușor Bancu la barajul României cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”