Șansele erau de 1 la 3,2 cvintilioane! Cum a intrat superstarul Shai Gilgeous-Alexander în istoria NBA

Shai Gilgeous-Alexander, vedeta celor de la Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, şi-a trecut în cont al 127-lea meci consecutiv cu cel puţin 20 de puncte în cursul victoriei împotriva celor de la Boston Celtics, cu 104-102, depăşind recordul legendarului Wilt Chamberlain, relatează AFP.
Gilgeous-Alexander (27 de ani), MVP-ul sezonului regulat trecut şi cel mai prolific jucător din NBA în ultimii doi ani, a ajuns la 20 de puncte înscrise în meciul cu Celtics, după o aruncare de două puncte în sfertul al treilea. Coordonatorul canadian a încheiat jocul cu un total 35 de puncte şi 9 pase decisive.
SGA HAS PASSED WILT FOR THE LONGEST 20+ POINT STREAK IN NBA HISTORY 🚨
Shai: 127
Wilt: 126 pic.twitter.com/Fftlo3ISrY
— NBA (@NBA) March 13, 2026
“SGA” a intrat definitiv în istoria NBA
Chamberlain stabilise recordul între octombrie 1961 şi ianuarie 1963, cu o medie de 49,2 puncte pe meci, în timp ce “SGA” are o medie de 32,5 puncte de la începutul seriei sale, pe 1 noiembrie 2024.
Fostul jucător al echipelor Philadelphia 76ers şi San Francisco Warriors şi-a văzut seria de victorii încheiată din cauza unei eliminări după doar patru minute de joc, apoi a început de la meciul următor o nouă serie de 92 de meciuri cu cel puţin 20 de puncte.
Niciun alt jucător din NBA nu a ajuns la 100 de meciuri cu minimum 20 de puncte, nici chiar legendarii Oscar Robertson (79), Michael Jordan şi Kevin Durant (72), Kareem Abdul-Jabbar (71), Kobe Bryant (63) sau LeBron James (49).
Pentru a înțelege magnitudinea performanței lui Gilgeous-Alexander, șansele ca un jucător să depășească recordul lui Chamberlain erau de 1 la 3,2 cvintilioane, un număr imens care arată astfel: 3,200,000,000,000,000,000.
The chances of anyone breaking Wilt Chamberlain’s record based on recent data, was 1 in 3,200,000,000,000,000,000 and SGA did just that 🤯
(h/t: ESPN’s Zach Kram) pic.twitter.com/ZWfWWiXFWR
— TSN (@TSN_Sports) March 13, 2026
Alte rezultate consemnate joi în NBA:
- San Antonio Spurs – Denver Nuggets 131-136
- Los Angeles Lakers – Chicago Bulls 142-130
- Atlanta Hawks – Brooklyn Nets 108-97
- Miami Heat – Milwaukee Bucks 112-105
- Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks 112-120
- Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 131-109
- Indiana Pacers – Phoenix Suns 108-123
- Orlando Magic – Washington Wizards 136-131
Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 47 victorii şi 18 înfrângeri, în timp ce în Conferinţa Vestului, pe primul loc se află Oklahoma City Thunder, cu 52 victorii şi 15 eşecuri în acest sezon.
Sursa: Agerpres.ro
NBA se vede LIVE în AntenaPLAY
NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, este transmisă exclusiv în România pe AntenaPLAY. Iată programul transmisiunilor partidelor din luna martie:
- 15 Martie, ora 2:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Denver Nuggets @ Los Angeles Lakers
- 15 Martie, ora 19:00, Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
- 22 Martie, ora 23:00, Portland Trail Blazers @ Denver Nuggets
- 23 Martie, ora 2:00 (noaptea de duminică spre luni), Minnesota Timberwolves @ Boston Celtics
- 30 Martie, ora 2:30 (noaptea de duminică spre luni), New York Knicks @ Oklahoma City Thunder
- 30 Martie, ora 5:00 (noaptea de duminică spre luni), Golden State Warriors @ Denver Nuggets
- Kawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves – LA Clippers 128 – 153
- Ghiţă Mureşan a aplaudat performanţa uriaşă realizată de Bam Adebayo: “Intrase în transă”
- Un mare “Bam” în NBA – recordul lui Kobe doborât
- Moment istoric în NBA: Bam Adebayo a marcat 83 de puncte şi l-a depăşit pe Kobe Bryant
- Shai Gilgeous-Alexander scrie istorie în NBA! A egalat un record vechi de 63 de ani într-un meci în care a fost erou