Ghiţă Mureşan a aplaudat performanţa uriaşă realizată de Bam Adebayo: "Intrase în transă" - Antena Sport

Bam Adebayo a scris istorie noaptea trecută, la meciul dintre Washington Wizards şi Miami Heat, câştigat de echipa din Florida cu 150-129. Dintre cele 150 de puncte înscrie de Miami, 83 i-au aparţinut lui Bam Adebayo, cel care l-a depăşit pe Kobe Bryant şi a urcat pe locul 2 în clasamentul celor mai buni marcatori, dintr-un singur meci, din istoria NBA. Adebayo ocupă acum locul secund în acest top condus de Wilt Chamberlain, care în 1962 reuşea să marcheze 100 de puncte într-un singur meci de NBA.

Cosmin Petrescu, comentatorul meciurilor de NBA care se văd LIVE în AntenaPLAY, a realizat un interviu cu Ghiţă Mureşan. Singurul jucător român care a evoluat în cel mai puternic campionat de baschet din lume a vorbit despre performanţa realizată de Bam Adebayo, chiar împotriva fostei sale echipe.

Ghiţă Mureşan, despre performanţa realizată de Bam Adebayo: “Atitudinea l-a făcut să marcheze 83 de puncte”

Cosmin Petrescu: Ghiţă, a doua cea mai bună performanţă din NBA. De unde vine realizarea asta pentru Bam Adebayo?

Ghiţă Mureşan: Din atitudine. Atitudinea pe care a avut-o tot meciul şi cu care a jucat l-a facut să marcheze 83 puncte. Nu a obosit, nu şi-a schimbat-o în niciun moment pe parcursul jocului şi, foarte important, nu şi-a pierdut concentrarea.

CP: Cum apare o astfel de prestaţie neanunţată de nimic? Bam e cunoscut mai degrabă pentru recuperare, pentru apărare. E şi un bun marcator, dar nu este un Luka, un Shai, un AntMan. Poate că de la ei era mai probabil sa apară, la un moment dat, un astfel de meci.