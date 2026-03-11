Ghiţă Mureşan a aplaudat performanţa uriaşă realizată de Bam Adebayo: "Intrase în transă" - Antena Sport

Închide meniul
Ghiţă Mureşan a aplaudat performanţa uriaşă realizată de Bam Adebayo: "Intrase în transă"

Home | NBA | Ghiţă Mureşan a aplaudat performanţa uriaşă realizată de Bam Adebayo: “Intrase în transă”
Ghiţă Mureşan a aplaudat performanţa uriaşă realizată de Bam Adebayo: “Intrase în transă”

Cosmin Petrescu Publicat: 11 martie 2026, 16:57 / Actualizat: 11 martie 2026, 18:27

Ghiţă Mureşan a aplaudat performanţa uriaşă realizată de Bam Adebayo: Intrase în transă

Cosmin Petrescu şi Ghiţă Mureşan, în timpul unui interviu

Bam Adebayo a scris istorie noaptea trecută, la meciul dintre Washington Wizards şi Miami Heat, câştigat de echipa din Florida cu 150-129. Dintre cele 150 de puncte înscrie de Miami, 83 i-au aparţinut lui Bam Adebayo, cel care l-a depăşit pe Kobe Bryant şi a urcat pe locul 2 în clasamentul celor mai buni marcatori, dintr-un singur meci, din istoria NBA. Adebayo ocupă acum locul secund în acest top condus de Wilt Chamberlain, care în 1962 reuşea să marcheze 100 de puncte într-un singur meci de NBA.

Cosmin Petrescu, comentatorul meciurilor de NBA care se văd LIVE în AntenaPLAY, a realizat un interviu cu Ghiţă Mureşan. Singurul jucător român care a evoluat în cel mai puternic campionat de baschet din lume a vorbit despre performanţa realizată de Bam Adebayo, chiar împotriva fostei sale echipe.

Ghiţă Mureşan, despre performanţa realizată de Bam Adebayo: “Atitudinea l-a făcut să marcheze 83 de puncte”

Cosmin Petrescu: Ghiţă, a doua cea mai bună performanţă din NBA. De unde vine realizarea asta pentru Bam Adebayo?

Ghiţă Mureşan: Din atitudine. Atitudinea pe care a avut-o tot meciul şi cu care a jucat l-a facut să marcheze 83 puncte. Nu a obosit, nu şi-a schimbat-o în niciun moment pe parcursul jocului şi, foarte important, nu şi-a pierdut concentrarea.

CP: Cum apare o astfel de prestaţie neanunţată de nimic? Bam e cunoscut mai degrabă pentru recuperare, pentru apărare. E şi un bun marcator, dar nu este un Luka, un Shai, un AntMan. Poate că de la ei era mai probabil sa apară, la un moment dat, un astfel de meci.

GM: Ca baschetbalist de top ai meciuri sau momente când pur şi simplu o simţi. O simţi că intră în coş oricum ai arunca, nu contează de câte ori o faci. Intri într-un fel de zonă şi ai incredere în vârf. Ştii că poţi înscrie din orice poziţie şi nu te mai opreşti.

CP: Ca ambasador şi fost jucător al echipei Washington Wizards, crezi că puteaţi, în vreun fel, să îl opriţi într-o astfel de noapte pe Bam?

GM: Antrenorul (n. red. Brian Keefe) ar fi trebuit să îl dubleze imediat după ce a remarcat că este de neoprit, dar a făcut-o prea târziu când Bam intrase deja în “transă” şi nici măcar capcana nu mai ajută.

CP: Cum e pentru tine, ca fost centru titular în NBA, să vezi un jucător de pe o poziţie asemănătoare că realizează aşa ceva?

GM: Mă bucur enorm pentru Bam. El a demonstrat dintotdeauna că prin atitudinea pe care o ai poţi avea un impact foarte mare la echipă, cu atât mai mult acesta a ieşit în evidenţă în acest meci.

Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY. În noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 02:30, va avea loc meciul dintre Denver Nuggets şi Los Angeles Lakers. Duminică, de la ora 19:00, va avea loc partida Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder.

