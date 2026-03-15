Gigi Becali, surprins de titularizarea lui Vlad Chiricheș în FCSB – Metaloglobus 1-1: „N-am știut primul 11”

Viviana Moraru Publicat: 15 martie 2026, 23:12

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Gigi Becali a oferit prima reacție despre titularizarea lui Vlad Chiricheș, în duelul dintre FCSB și Metaloglobus, încheiat cu scorul de 0-0, în prima etapă de play-out. Mijlocașul a rezistat pe teren doar 28 de minute.

Chiricheș a acuzat dureri la piciorul stâng și a fost înlocuit de Baba Alhassan. Mijlocașul a bifat primul meci la FCSB, după o pauză de două luni.

Gigi Becali a recunoscut că nu se aștepta ca Mirel Rădoi să-l titularizeze pe Vlad Chiricheș. Patronul de la FCSB nu știa că veteranul echipei sale s-a refăcut după accidentarea suferită la începutul anului.

De asemenea, Gigi Becali a declarat că nu știa primul 11 al FCSB-ului, pentru meciul cu Metaloglobus. Patronul campioanei a dezvăluit că a aflat echipa de start în momentul în care a fost difuzată la televizor.

„(N.r. V-a mirat titularizarea lui Chiricheș?) Aia da. M-a mirat pentru că nici MM n-a știut primul 11 până nu a fost dat la televizor. Nu e experiență nouă, dar nici nu știam că și-a revenit. D-asta m-a mirat.

Noi am insistat să prelungim contractul, dar nu știam. Am rămas surprins, nu știam că Chiricheș mai e, uitasem de el. Dacă Mirel așa a făcut, înseamnă că a văzut ceva la antrenamente. Păcat că s-a accidentat”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Metaloglobus 0-0.

