"Am probleme" Câţi angajaţi poate avea milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! - Antena Sport

Cristi Borcea (55 de ani) are o avere estimată la peste 100 de milioane de euro. Fostul acţionar şi preşedinte executiv de la Dinamo activează încă în domeniul comerţului cu butelii, care l-a îmbogăţit. Borcea mărturisea în trecut că aceasta este afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment.
În ciuda averii uriaşe, Cristi Borcea dezvăluia că are şi cheltuieli mari, de circa 500.000 de euro pe lună, pentru şcolile copiilor, pensii alimentare şi întreţinerea locuinţelor şi a maşinilor celor din familia lui.
Cristi Borcea are peste 2.000 de angajaţi
Borcea a dezvăluit acum că are peste 2.000 de angajaţi, ceea ce îi cauzează şi probleme. Cel supranumit “Leonidas” are biroul lângă fosta arenă a lui Dinamo. De altfel, Borcea, care e în prezent doar suporter al lui Dinamo, contribuind financiar doar prin lojele pe care le achiziţionează an de an pentru meciurile “câinilor”, de-abia aşteaptă noua construcţie a stadionului Dinamo. El e convins că noul stadion va crea o emulaţie în rândul fanilor, urmând ca şi încasările lui Dinamo să crească.
“Am probleme, că am peste 2.000 de angajati, am şi responsabilităţi”, a declarat Cristi Borcea pentru AntenaSport.
Milionarul român are 9 copii cu 4 femei diferite
Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco).
Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.
Pe Patrick Cristi Borcea îl lua mereu cu el la meciurile lui Dinamo, în perioada în care conducea clubul din Ştefan cel Mare. Patrick a moştenit şi el pasiunea pentru clubul din Ştefan cel Mare, fiind adusă în discuţie în mai multe rânduri cooptarea lui în acţionariatul lui Dinamo. Borcea a precizat că el nu se va mai implica efectiv în conducerea lui Dinamo.
