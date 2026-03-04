Anunţul făcut de Parchetul Bucureşti despre Kader Keita. Propunere de prelungire a arestului pentru 30 de zile - Antena Sport

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a emis un comunicat de presă. Procurorii au efectuat o cerere de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru Kader Keita. Accidentul în care a fost implicat jucătorul a avut loc marți, la ora 5:30 dimineața, în Sectorul 2 din București. Kader Keita a lovit cu mașina o femie de 68 de ani care traversa regulamentar și, ulterior, a fugit de la fața locului.

„La data de 04.03.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul K.A.K., cercetat sub aspectul săvârșirii infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, prev. de art. 338 alin. (1) Codul penal.

În urma administrării probatoriului, s-au stabilit următoarele: La data de 03.03.2026, în jurul orei 05:46, inculpatul K.A.K. a condus autoturismul pe o stradă din mun. București, sectorul 2, fără a acorda prioritate de trecere, accidentând-o pe persoana vătămată I.F., care era angajată în traversarea străzii de la stânga la dreapta privind sensul de mers al autovehiculului, pe marcajul trecerii de pietoni marcat și semnalizat corespunzător, cu consecința producerii acesteia de vătămări corporale evaluate prin 130-150 de zile de îngrijiri medicale și punerea vieții în primejdie, apoi inculpatul a părăsit locul producerii accidentului.

La aceeași dată, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a formulat propunere de arestare preventivă față de inculpat, pentru o perioadă de 30 de zile”, se arată în comunicatul Parchetului.