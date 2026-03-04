Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunţul făcut de Parchetul Bucureşti despre Kader Keita. Propunere de prelungire a arestului pentru 30 de zile - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Anunţul făcut de Parchetul Bucureşti despre Kader Keita. Propunere de prelungire a arestului pentru 30 de zile

Anunţul făcut de Parchetul Bucureşti despre Kader Keita. Propunere de prelungire a arestului pentru 30 de zile

Radu Constantin Publicat: 4 martie 2026, 16:34

Comentarii
Anunţul făcut de Parchetul Bucureşti despre Kader Keita. Propunere de prelungire a arestului pentru 30 de zile

Kader Keita, în timpul unui meci / Sport Pictures

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a emis un comunicat de presă. Procurorii au efectuat o cerere de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru Kader Keita. Accidentul în care a fost implicat jucătorul a avut loc marți, la ora 5:30 dimineața, în Sectorul 2 din București. Kader Keita a lovit cu mașina o femie de 68 de ani care traversa regulamentar și, ulterior, a fugit de la fața locului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„La data de 04.03.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul K.A.K., cercetat sub aspectul săvârșirii infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, prev. de art. 338 alin. (1) Codul penal.

În urma administrării probatoriului, s-au stabilit următoarele: La data de 03.03.2026, în jurul orei 05:46, inculpatul K.A.K. a condus autoturismul pe o stradă din mun. București, sectorul 2, fără a acorda prioritate de trecere, accidentând-o pe persoana vătămată I.F., care era angajată în traversarea străzii de la stânga la dreapta privind sensul de mers al autovehiculului, pe marcajul trecerii de pietoni marcat și semnalizat corespunzător, cu consecința producerii acesteia de vătămări corporale evaluate prin 130-150 de zile de îngrijiri medicale și punerea vieții în primejdie, apoi inculpatul a părăsit locul producerii accidentului.

La aceeași dată, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a formulat propunere de arestare preventivă față de inculpat, pentru o perioadă de 30 de zile”, se arată în comunicatul Parchetului.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Observator
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Românul cu 14 proprietăți în Dubai, probleme în instanță cu Robert Negoiță. Motivul pentru care primarul i-a amendat firma
Fanatik.ro
Românul cu 14 proprietăți în Dubai, probleme în instanță cu Robert Negoiță. Motivul pentru care primarul i-a amendat firma
16:25
Marius Ştefănescu, o nouă ofertă din România: “Va dori să meargă în prima ligă”
15:49
Pe ce loc e Alexandru Mitriţă într-un top spectaculos dominat de Lionel Messi
15:30
UPDATECe i-ar fi spus Kader Keita femeii pe care a lovit-o cu maşina, înainte să plece de la locul accidentului
14:58
Micky van de Ven, dorit de Barcelona! Radu Drăguşin, şansă uriaşă să devină titular la Tottenham
14:53
Zeljko Kopic “schimbă foaia” la Dinamo înainte de meciul de cupă cu Metalul Buzău: “Uneori nu reușim asta”
14:20
Lovitură pentru Galatasaray înainte de “dubla” cu Liverpool din optimile UCL. Fanii turci, interziși pe Anfield
Vezi toate știrile
1 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” 2 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 3 Valeriu Iftime a anunţat ce antrenor vrea să aducă la Botoşani în locul lui Leo Grozavu: “Este pe listă” 4 Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea 5 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 6 Ce mesaj i-a putut da Gigi Becali lui Mirel Rădoi pentru a-l convinge să revină la FCSB: “Bă, nebunule”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe