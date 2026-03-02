Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore - Antena Sport

Antanas Guoga (52 de ani), cunoscut ca Tony G, a pierdut 1.350.000 de dolari într-o sesiune de poker pe mize mari de câteva ore.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tony G a avut ceea ce specialiştii în poker numesc un “run teribil” de cărţi, pierzând poturi uriaşe împotriva unor miliardari chinezi şi a altor jucători de poker foarte bogaţi.

Fostul parlamentar european Antanas Guoga a pierdut 1.350.000 de dolari într-o singură sesiune de poker

Tony G a fost membru al Parlamentului european în perioada 2014 – 2019, ulterior fiind membru al Parlamentului lituanian, în perioada 2020 – 2021.

Tony G este unul dintre cei mai bogaţi jucători de poker din lume, estimând că are o avere de circa 300 de milioane de dolari.

Majoritatea averii sale provine din afaceri, Tony G având, printre altele, investiţii în criptomonede şi în HoReCa. Din premiile adunate din poker, Tony G a adunat peste 11 milioane de dolari.