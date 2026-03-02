Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore - Antena Sport

Home | Diverse | Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Foto

Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore

Bogdan Stănescu Publicat: 2 martie 2026, 19:08

Comentarii
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
galerie foto Galerie (12)

Antanas Guoga, cunoscut ca Tony G / Instagram

Antanas Guoga (52 de ani), cunoscut ca Tony G, a pierdut 1.350.000 de dolari într-o sesiune de poker pe mize mari de câteva ore.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tony G a avut ceea ce specialiştii în poker numesc un “run teribil” de cărţi, pierzând poturi uriaşe împotriva unor miliardari chinezi şi a altor jucători de poker foarte bogaţi.

Fostul parlamentar european Antanas Guoga a pierdut 1.350.000 de dolari într-o singură sesiune de poker

Tony G a fost membru al Parlamentului european în perioada 2014 – 2019, ulterior fiind membru al Parlamentului lituanian, în perioada 2020 – 2021.

Tony G este unul dintre cei mai bogaţi jucători de poker din lume, estimând că are o avere de circa 300 de milioane de dolari.

Majoritatea averii sale provine din afaceri, Tony G având, printre altele, investiţii în criptomonede şi în HoReCa. Din premiile adunate din poker, Tony G a adunat peste 11 milioane de dolari.

Reclamă
Reclamă

El este cunoscut ca unul dintre jucătorii care nu se feresc de cele mai mari mize atunci când vine vorba de poker, printre adversarii lui la mase fiind şi omul de afaceri Paul Phua (61 de ani), originar din Malaezia, care o avere estimată la circa 1 miliard de dolari.

Femei de Succes: Povestea Georgetei Gărduş, "îngerul animalelor din Dej". A salvat mii de vieţi în 20 de aniFemei de Succes: Povestea Georgetei Gărduş, "îngerul animalelor din Dej". A salvat mii de vieţi în 20 de ani
Reclamă
+(12)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Observator
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
O afaceristă româncă din Dubai explică lecția dată de arabi după ce Emiratele au fost atacate de Iran: „Nu avem buncăre aici”. Aeroporturile din Dubai se redeschid
Fanatik.ro
O afaceristă româncă din Dubai explică lecția dată de arabi după ce Emiratele au fost atacate de Iran: „Nu avem buncăre aici”. Aeroporturile din Dubai se redeschid
20:08
Andrei Nicolescu a făcut anunțul! Când debutează George Pușcaș la Dinamo
19:45
LIVE TEXTUnirea Slobozia – Rapid 0-1. Giuleştenii vor să se apropie de lider. Daniel Paraschiv a deschis scorul
19:23
Florin Bratu a revenit ca antrenor în Liga 1! Ce salariu va avea
19:03
A venit de nicăieri! Leo Grozavu, ca și demis de la FC Botoșani. Valeriu Iftime a găsit deja înlocuitor
18:36
Gică Popescu a răbufnit, după explicațiile lui Kyros Vassaras: „Ne ia de proști!”
18:34
VIDEOCharles Leclerc, imagini de senzaţie de la nunta lui cu Alexandra! Reacţia din partea Formulei 1
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 3 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 4 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 5 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 6 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul
Citește și