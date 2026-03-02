Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore - Antena Sport

Antanas Guoga (52 de ani), cunoscut ca Tony G, a pierdut 1.350.000 de dolari într-o sesiune de poker pe mize mari de câteva ore.
Tony G a avut ceea ce specialiştii în poker numesc un “run teribil” de cărţi, pierzând poturi uriaşe împotriva unor miliardari chinezi şi a altor jucători de poker foarte bogaţi.
Fostul parlamentar european Antanas Guoga a pierdut 1.350.000 de dolari într-o singură sesiune de poker
Tony G a fost membru al Parlamentului european în perioada 2014 – 2019, ulterior fiind membru al Parlamentului lituanian, în perioada 2020 – 2021.
Tony G este unul dintre cei mai bogaţi jucători de poker din lume, estimând că are o avere de circa 300 de milioane de dolari.
Majoritatea averii sale provine din afaceri, Tony G având, printre altele, investiţii în criptomonede şi în HoReCa. Din premiile adunate din poker, Tony G a adunat peste 11 milioane de dolari.
El este cunoscut ca unul dintre jucătorii care nu se feresc de cele mai mari mize atunci când vine vorba de poker, printre adversarii lui la mase fiind şi omul de afaceri Paul Phua (61 de ani), originar din Malaezia, care o avere estimată la circa 1 miliard de dolari.
- (P) Recepția perfectă nu începe cu un zâmbet, ci cu o aromă bine aleasă
- (P) Evadare în insulele elene: Cum să planifici vacanța perfectă la malul mării
- Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander
- Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana
- Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni”