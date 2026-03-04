Marius Ştefănescu, o nouă ofertă din România: "Va dori să meargă în prima ligă" - Antena Sport

După ce Farul şi-a manifestat dorinţa de a-l aduce pe Marius Ştefănescu (27 de ani), o altă echipă s-a interesat de fostul jucător al FCSB-ului.
Este vorba despre Sepsi, echipă de la care Marius Ştefănescu s-a transferat la FCSB. Patronul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi, ştie că sunt şanse mici ca Ştefănescu să meargă în liga a 2-a.
Sepsi, interesată de fostul ei jucător, Marius Ştefănescu
După despărţirea de Konyaspor, Marius Ştefănescu ar urma să fie implicat într-un litigiu cu echipa turcă. Dioszegi a vorbit şi el despre faptul că Marius Ştefănescu a fost reclamat la FIFA de Konyaspor.
“Sincer, am vorbit cu Atilla Hadnagy (n.r.: directorul sportiv de la Sepsi). Nu știu dacă el a apucat să vorbească mai departe cu jucătorul sau cu agentul. Am citit ceva că trebuie să primească ceva de la Konyaspor, că cei de acolo l-au dat în judecată la FIFA.
Oricum, mai mult ca sigur va dori să meargă undeva în prima ligă. Nu prea văd șanse să vină la noi, dar vedem”, a declarat Laszlo Dioszegi pentru digisport.ro.
Marius Ştefănescu ar avea o ofertă din prima ligă, de la o altă echipă decât Farul. La Konyaspor a înscris un singur gol, în Cupa Turciei, în 11 meciuri jucate pentru echipa turcă în toate competiţiile.
Marius Ştefănescu este cotat în prezent la 800.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Becali a plătit 1.3 milioane de euro pentru a-l aduce de la Sepsi şi l-a cedat la Konyaspor în schimbul a numai 300.000 de euro. De Ştefănescu se interesase şi Dinamo înainte ca jucătorul să semneze în Turcia, dar el a ales-o, în cele din urmă, pe Konyaspor.
