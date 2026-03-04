Micky van de Ven, dorit de Barcelona! Radu Drăguşin, şansă uriaşă să devină titular la Tottenham - Antena Sport

Micky van de Ven, coechipier cu românul Radu Drăguşin la Tottenham, este pe lista de achiziţii a Barcelonei, chiar dacă o decizie finală va fi luată de viitorul preşedinte al clubului catalan, scrie ziarul Sport. O asemenea mutare i-ar putea face loc în primul 11 al lui Spurs lui Radu Drăguşin.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducerea sportivă şi antrenorul Hansi Flick continuă pregătirea noului proiect cu două obiective clare: semnarea unui atacant central şi aducerea unui fundaş central stângaci de top.

Micky van de Ven, dorit de Barcelona

Pe lista fundaşilor se află Alessandro Bastoni, dar operaţiunea este complicată de preţ şi de reticenţa lui Inter Milano de a-l lăsa să plece. Barca monitorizează alternativele şi îl urmăreşte pe internaţionalului olandez al lui Tottenham, care este foarte probabil să părăsească Premier League în această vară.

Van de Ven este pe radarul Barcelonei de luni de zile, aşa cum a relatat ziarul Sport acum câteva săptămâni. Este un jucător pe care directorul sportiv Deco îl apreciază şi care se potriveşte profilului de fundaş pe care îl caută, deşi Bastoni rămâne prioritatea.

Situaţia actuală a olandezului la Tottenham sugerează o plecare anticipată în lunile următoare. Jucătorul nu este dispus să rămână la un club aflat în criză evidentă şi ar opta chiar să-şi încheie perioada în Premier League, prioritizând interesul Barcelonei faţă de cel al altor cluburi.