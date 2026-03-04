Micky van de Ven, dorit de Barcelona! Radu Drăguşin, şansă uriaşă să devină titular la Tottenham - Antena Sport

Micky van de Ven, coechipier cu românul Radu Drăguşin la Tottenham, este pe lista de achiziţii a Barcelonei, chiar dacă o decizie finală va fi luată de viitorul preşedinte al clubului catalan, scrie ziarul Sport. O asemenea mutare i-ar putea face loc în primul 11 al lui Spurs lui Radu Drăguşin.
Conducerea sportivă şi antrenorul Hansi Flick continuă pregătirea noului proiect cu două obiective clare: semnarea unui atacant central şi aducerea unui fundaş central stângaci de top.
Micky van de Ven, dorit de Barcelona
Pe lista fundaşilor se află Alessandro Bastoni, dar operaţiunea este complicată de preţ şi de reticenţa lui Inter Milano de a-l lăsa să plece. Barca monitorizează alternativele şi îl urmăreşte pe internaţionalului olandez al lui Tottenham, care este foarte probabil să părăsească Premier League în această vară.
Van de Ven este pe radarul Barcelonei de luni de zile, aşa cum a relatat ziarul Sport acum câteva săptămâni. Este un jucător pe care directorul sportiv Deco îl apreciază şi care se potriveşte profilului de fundaş pe care îl caută, deşi Bastoni rămâne prioritatea.
Situaţia actuală a olandezului la Tottenham sugerează o plecare anticipată în lunile următoare. Jucătorul nu este dispus să rămână la un club aflat în criză evidentă şi ar opta chiar să-şi încheie perioada în Premier League, prioritizând interesul Barcelonei faţă de cel al altor cluburi.
În ciuda legăturilor recente cu Real Madrid, transferul lui Van de Ven ar fi mult mai uşor pentru Barcelona decât pentru rivala madrilenă.
Van de Ven şi-a exprimat preferinţa pentru FC Barcelona în mai multe rânduri, iar clubul a primit rapoarte personale şi profesionale foarte pozitive despre fundaş, care este evaluat în prezent la 65 de milioane de euro, deşi transferul ar putea fi finalizat cu o sumă puţin mai mică.
Tottenham va avea nevoie de fonduri în această vară dacă doreşte să întreprindă o restructurare necesară a lotului, iar conflictul din jurul lui van de Ven i-ar putea deschide acestuia uşa înaintea altor jucători. În Premier League, Liverpool şi-a manifestat interesul de a-l transfera, deşi Barcelona crede că ar avea prioritate în cazul în care ar decide să-l aleagă.
Van de Ven poate juca atât ca fundaş central stânga, cât şi ca fundaş stânga, iar la 24 de ani, este la vârsta perfectă pentru a face saltul către un club mare. Jucător cheie pentru echipa naţională a Olandei, van de Ven s-a alăturat lui Tottenham de la Wolfsburg în 2023 pentru aproximativ 40 de milioane de euro.
