Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic "schimbă foaia" la Dinamo înainte de meciul de cupă cu Metalul Buzău: "Uneori nu reușim asta" - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Zeljko Kopic “schimbă foaia” la Dinamo înainte de meciul de cupă cu Metalul Buzău: “Uneori nu reușim asta”

Zeljko Kopic “schimbă foaia” la Dinamo înainte de meciul de cupă cu Metalul Buzău: “Uneori nu reușim asta”

Andrei Nicolae Publicat: 4 martie 2026, 14:53

Comentarii
Zeljko Kopic schimbă foaia la Dinamo înainte de meciul de cupă cu Metalul Buzău: Uneori nu reușim asta

Zeljko Kopic, în timpul unei conferinţe de presă la Dinamo/ AntenaSport

Zeljko Kopic a prefațat meciul dintre Dinamo și Metalul Buzău din sferturile Cupei României. La conferința de presă, croatul a vorbit despre adversara echipei sale care vine din Liga a 2-a, dar și despre motivul pentru care a decis să apeleze la anumite schimbări în echipa sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo o va întâlni joi pe Metalul Buzău pentru un loc în semifinalele Cupei României, acest meci fiind disputat după ce alb-roșiii au înregistrat în premieră eșecuri consecutive în acest sezon. După ce a pierdut cu Rapid și FC Argeș în campionat, echipa lui Kopic vrea să revină pe trendul victoriilor, motiv pentru care croatul a anunțat schimbări.

Declarațiile lui Zeljko Kopic înainte de meciul cu Metalul Buzău

Cu o zi înainte de meciul de pe Arcul de Triumf, Zeljko Kopic a susținut conferința de presă premergătoare partidei de cupă și a stabilit obiectivul clar al echipei sale: victoria. Antrenorul care a dus-o pentru al doilea an la rând pe Dinamo în play-off a menționat în discursul său și ce vrea să vadă îmbunătățit de la jucătorii săi, și anume modul în care gestionează fazele în treimea adversă.

Suntem echipa favorită. Jucăm împotriva unei echipe din eșalonul secund. Sunt o echipă bună, merită să fie aici, în sferturi. Trebuie să fim pregătiți, să fim la nivelul nostru maxim. Suntem favoriți și ne dorim să ne calificăm în semifinale. Pentru asta am pregătit meciul.

Vom face câteva schimbări, am analizat ultimul nostru meci și vreau să schimb câteva lucruri. Obiectivul este să câștigăm. Am mai vorbit despre cum ne prezentăm în ultimii 25 de metri, despre cum tratăm situațiile din care putem marca. Uneori nu reușim ultima pasă. Asta este ceva putem să îmbunătățim“, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.

Reclamă
Reclamă

Karamoko revine după barajele pentru Mondial, confirmă Kopic

Kopic a fost întrebat și despre situația medicală a lui Mamoudou Karamoko, atacantul său care a ieșit pe targă în meciul cu FC Argeș din etapa trecută. După ce Andrei Nicolescu a spus că francezul va lipsi în jur de o lună, croatul a punctat și el că fotbalistul de 26 de ani va rata primele două etape din play-off și va reveni după barajele pentru Cupa Mondială.

Karamoko va putea juca după meciurile echipelor naționale, asta este predicția noastră, dacă totul va fi ok. Dacă totul va merge bine, atunci ar trebui să îl vedem pe teren. Până acum suntem bine, ne așteptăm la astfel de lucruri în acest moment al sezonului“.

România, invitată oficial să intre sub umbrela nucleară a Franţei. CSAT-ul va decideRomânia, invitată oficial să intre sub umbrela nucleară a Franţei. CSAT-ul va decide
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Observator
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Adrian Porumboiu îl compătimește după ratarea play-off-ului: „Investește din banii personali. Când tragi linie, spui doar ‘am fost un prost’”
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu îl compătimește după ratarea play-off-ului: „Investește din banii personali. Când tragi linie, spui doar ‘am fost un prost’”
15:49
Pe ce loc e Alexandru Mitriţă într-un top spectaculos dominat de Lionel Messi
14:58
Micky van de Ven, dorit de Barcelona! Radu Drăguşin, şansă uriaşă să devină titular la Tottenham
14:45
UPDATECe i-ar fi spus Kader Keita femeii pe care a lovit-o cu maşina, înainte să plece de la locul accidentului
14:20
Lovitură pentru Galatasaray înainte de “dubla” cu Liverpool din optimile UCL. Fanii turci, interziși pe Anfield
14:05
Universitatea Craiova – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Derby de play-off pentru semifinalele Cupei României
14:00
EXCLUSIVBănel Nicoliţă, surprins de evoluţia dezastruoasă a lui Denis Alibec la FCSB: “Acum străluceşte la Farul”
Vezi toate știrile
1 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” 2 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 3 Valeriu Iftime a anunţat ce antrenor vrea să aducă la Botoşani în locul lui Leo Grozavu: “Este pe listă” 4 Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea 5 Ce mesaj i-a putut da Gigi Becali lui Mirel Rădoi pentru a-l convinge să revină la FCSB: “Bă, nebunule” 6 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe