Zeljko Kopic "schimbă foaia" la Dinamo înainte de meciul de cupă cu Metalul Buzău: "Uneori nu reușim asta" - Antena Sport

Zeljko Kopic a prefațat meciul dintre Dinamo și Metalul Buzău din sferturile Cupei României. La conferința de presă, croatul a vorbit despre adversara echipei sale care vine din Liga a 2-a, dar și despre motivul pentru care a decis să apeleze la anumite schimbări în echipa sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo o va întâlni joi pe Metalul Buzău pentru un loc în semifinalele Cupei României, acest meci fiind disputat după ce alb-roșiii au înregistrat în premieră eșecuri consecutive în acest sezon. După ce a pierdut cu Rapid și FC Argeș în campionat, echipa lui Kopic vrea să revină pe trendul victoriilor, motiv pentru care croatul a anunțat schimbări.

Declarațiile lui Zeljko Kopic înainte de meciul cu Metalul Buzău

Cu o zi înainte de meciul de pe Arcul de Triumf, Zeljko Kopic a susținut conferința de presă premergătoare partidei de cupă și a stabilit obiectivul clar al echipei sale: victoria. Antrenorul care a dus-o pentru al doilea an la rând pe Dinamo în play-off a menționat în discursul său și ce vrea să vadă îmbunătățit de la jucătorii săi, și anume modul în care gestionează fazele în treimea adversă.

“Suntem echipa favorită. Jucăm împotriva unei echipe din eșalonul secund. Sunt o echipă bună, merită să fie aici, în sferturi. Trebuie să fim pregătiți, să fim la nivelul nostru maxim. Suntem favoriți și ne dorim să ne calificăm în semifinale. Pentru asta am pregătit meciul.

Vom face câteva schimbări, am analizat ultimul nostru meci și vreau să schimb câteva lucruri. Obiectivul este să câștigăm. Am mai vorbit despre cum ne prezentăm în ultimii 25 de metri, despre cum tratăm situațiile din care putem marca. Uneori nu reușim ultima pasă. Asta este ceva putem să îmbunătățim“, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.