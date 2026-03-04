Zeljko Kopic "schimbă foaia" la Dinamo înainte de meciul de cupă cu Metalul Buzău: "Uneori nu reușim asta" - Antena Sport

Zeljko Kopic a prefațat meciul dintre Dinamo și Metalul Buzău din sferturile Cupei României. La conferința de presă, croatul a vorbit despre adversara echipei sale care vine din Liga a 2-a, dar și despre motivul pentru care a decis să apeleze la anumite schimbări în echipa sa.
Dinamo o va întâlni joi pe Metalul Buzău pentru un loc în semifinalele Cupei României, acest meci fiind disputat după ce alb-roșiii au înregistrat în premieră eșecuri consecutive în acest sezon. După ce a pierdut cu Rapid și FC Argeș în campionat, echipa lui Kopic vrea să revină pe trendul victoriilor, motiv pentru care croatul a anunțat schimbări.
Declarațiile lui Zeljko Kopic înainte de meciul cu Metalul Buzău
Cu o zi înainte de meciul de pe Arcul de Triumf, Zeljko Kopic a susținut conferința de presă premergătoare partidei de cupă și a stabilit obiectivul clar al echipei sale: victoria. Antrenorul care a dus-o pentru al doilea an la rând pe Dinamo în play-off a menționat în discursul său și ce vrea să vadă îmbunătățit de la jucătorii săi, și anume modul în care gestionează fazele în treimea adversă.
“Suntem echipa favorită. Jucăm împotriva unei echipe din eșalonul secund. Sunt o echipă bună, merită să fie aici, în sferturi. Trebuie să fim pregătiți, să fim la nivelul nostru maxim. Suntem favoriți și ne dorim să ne calificăm în semifinale. Pentru asta am pregătit meciul.
Vom face câteva schimbări, am analizat ultimul nostru meci și vreau să schimb câteva lucruri. Obiectivul este să câștigăm. Am mai vorbit despre cum ne prezentăm în ultimii 25 de metri, despre cum tratăm situațiile din care putem marca. Uneori nu reușim ultima pasă. Asta este ceva putem să îmbunătățim“, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.
Karamoko revine după barajele pentru Mondial, confirmă Kopic
Kopic a fost întrebat și despre situația medicală a lui Mamoudou Karamoko, atacantul său care a ieșit pe targă în meciul cu FC Argeș din etapa trecută. După ce Andrei Nicolescu a spus că francezul va lipsi în jur de o lună, croatul a punctat și el că fotbalistul de 26 de ani va rata primele două etape din play-off și va reveni după barajele pentru Cupa Mondială.
“Karamoko va putea juca după meciurile echipelor naționale, asta este predicția noastră, dacă totul va fi ok. Dacă totul va merge bine, atunci ar trebui să îl vedem pe teren. Până acum suntem bine, ne așteptăm la astfel de lucruri în acest moment al sezonului“.
- Universitatea Craiova – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Derby de play-off pentru semifinalele Cupei României
- Dorinel Munteanu a acuzat dur arbitrajul după ce Hermannstadt a ieşit din Cupă: “Ştim cine a fost la VAR”
- U Cluj – Hermannstadt 2-1. „Șepcile roșii” se califică în semifinale, după o „remontada” de senzație
- Lovitură pentru U Cluj! Alex Chipciu s-a accidentat! Cristiano Bergodi l-ar putea pierde o perioadă lungă
- Filipe Coelho, concentrat înaintea meciului cu CFR Cluj: „Nu cifrele o să facă diferența”