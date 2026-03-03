(P) TOP 5 caracteristici ale investițiilor în acțiuni listate la bursă - Antena Sport

Investițiile la bursă nu mai reprezintă un domeniu rezervat exclusiv experților de pe Wall Street. Datorită platformelor moderne precum XTB.com/ro, accesul la piețele globale de capital a devenit extrem de simplu, oferind oricărei persoane posibilitatea de a-și pune economiile la treabă. Dincolo de simplitatea procesului, ce aspecte trebuie analizate atunci când compari acțiunile listate cu alte forme de economisire?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest articol, explorăm principalele caracteristici ale investițiilor în acțiuni, de la potențialul de creștere pe termen lung și până la relația acestora cu inflația.

Creșterea capitalului și distribuirea de dividende: Investiția în acțiuni poate implica atât potențialul de apreciere a prețului în timp, cât și posibilitatea încasării de dividende, în funcție de politica emitentului.

Investiția în acțiuni poate implica atât potențialul de apreciere a prețului în timp, cât și posibilitatea încasării de dividende, în funcție de politica emitentului. Accesibilitate și costuri reduse: Platforme precum XTB permit tranzacționarea cu comision 0% (pentru un rulaj lunar de până la 100.000 EUR, (apoi 0.2%, min. 10EUR/tranzacție) și oferă acces la acțiuni fracționate, făcând bursa accesibilă oricărui buget.

Platforme precum XTB permit tranzacționarea cu comision 0% (pentru un rulaj lunar de până la 100.000 EUR, (apoi 0.2%, min. 10EUR/tranzacție) și oferă acces la acțiuni fracționate, făcând bursa accesibilă oricărui buget. Relația cu inflația: Spre deosebire de depozitele bancare, acțiunile reprezintă cote-părți din companii reale care își pot ajusta prețurile și profiturile în funcție de contextul economic, având posibilitatea de a proteja puterea de cumpărare.

1. Potențialul ridicat de randament pe termen lung

Istoria piețelor financiare a demonstrat în repetate rânduri că acțiunile reprezintă una dintre cele mai performante clase de active pe perioade lungi de timp. În timp ce conturile de economii sau depozitele bancare oferă o siguranță aparentă, randamentele acestora sunt adesea depășite de performanța indicilor bursieri majori, cum este S&P 500. Îți amintim totuși că performanțele din trecut nu reprezintă garanții pentru rezultatele viitoare.

Investind în acțiuni listate la bursă prin XTB , devii coproprietar al unei companii. Dacă acea afacere crește, inovează și își mărește profiturile, valoarea investiției tale va urma, de cele mai multe ori, aceeași traiectorie. Această apreciere a capitalului este motorul principal care poate transforma sume modeste investite regulat în sume considerabile pe parcursul câtorva decenii. Însă, fără o analiză corectă și o strategie aliniată cu obiectivele investiționale, orice instrument financiar poate determina pierderea parțială sau chiar totală a capitalului investit.

2. Generarea de incasări periodice pasive prin dividende

Deținerea de acțiuni listate poate oferi posibilitatea încasării de dividende, în funcție de politica de distribuire a profitului a companiei. Un dividend reprezintă o parte din profitul unei companii care este distribuită acționarilor sub formă de numerar.