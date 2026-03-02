(P) Recepția perfectă nu începe cu un zâmbet, ci cu o aromă bine aleasă - Antena Sport

Când zeci de mii de fani călătoresc pentru un turneu final, o finală de Champions League sau un Grand Prix, hotelurile din orașele gazdă intră într-o competiție la fel de intensă ca cea de pe teren. Fiecare detaliu contează, de la rapiditatea check-in-ului până la mirosul care îi întâmpină pe oaspeți în lobby. Iar cei care gestionează experiența olfactivă au un avantaj pe care rivalii lor nici nu îl bănuiesc.

Ce legătură există între un hotel de cinci stele și un meci de fotbal

Hotelurile situate în proximitatea arenelor sportive primesc un val masiv de oaspeți în perioade scurte și intense. Acești vizitatori asociază întreaga experiență din orașul gazdă cu evenimentul sportiv la care participă. Un lobby care miroase impecabil, o cameră cu o aromă subtilă și relaxantă – toate contribuie la amintirea pozitivă pe care fanul o ia cu el acasă.

Lanțurile hoteliere care găzduiesc delegații sportive știu că sportivii au nevoie de un mediu care favorizează recuperarea și odihna. Aromele de lavandă și eucalipt reduc nivelul de stres și îmbunătățesc calitatea somnului. Nu este o coincidență că hotelurile preferate de echipele de top investesc serios în parfumarea ambientală a spațiilor.

Cum aleg hotelurile aroma potrivită pentru fiecare zonă

Lobby-ul funcționează cel mai bine cu arome citrice combinate cu note lemnoase, care transmit energie și rafinament simultan. Zona de spa beneficiază de eucalipt, mentă sau lemongrass, care amplifică senzația de prospețime. Restaurantul impune prudență: aici, aroma ambientală rămâne discretă pentru a nu intra în conflict cu preparatele culinare.

Un set de odorizante profesionale hotel cu intensitate reglabilă permite adaptarea parfumării în funcție de eveniment. Când hotelul găzduiește o delegație sportivă, camerele primesc arome care favorizează recuperarea. Când primește fani, atmosfera din lobby devine mai vibrantă și mai energizantă.