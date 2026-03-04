Cum poate scăpa Kader Keita de închisoarea cu executare, după ce a părăsit locul accidentului: „Nu este exclus” - Antena Sport

Kader Keita poate scăpa de o pedeapsă cu executare, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a părăsit locul accidentului. Avocatul Ion Vărzaru a explicat situația jucătorului de la Rapid.

Acesta a transmis că ivorianul ar putea primi o pedeapsă cu suspendare în cazul în care victima nu va deceda. Avocatul a explicat faptul că mijlocașul poate scăpa de închisoarea cu executare dacă instanța va ține cont și de istoricul său infracțional, atunci când va lua decizia finală. Totuși, el riscă și o pedeapsă între 2 și 7 ani de închisoare cu executare.

Kader Keita poate primi închisoare cu suspendare

„Acum totul depinde de judecător, dar în esență va fi o pedeapsă, pentru că a săvârșit două acțiuni. Cu privire la prima, care este vătămarea corporală, se va vedea. Vătămarea corporală din culpă este infracțiune doar dacă victima a suferit una dintre următoarele consecințe. Să fi necesitat mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, care nu sunt sinonime cu zilele petrecute în spital sau în convalescență, sunt aprecieri ale medicinei legale care are în vedere vârsta și posibilitățile de recuperare.

Dacă este îndeplinită condiția aceasta sau cea că i-a fost pusă viața în pericol – aici iar este o paranteză, viața pusă în pericol nu înseamnă că te-a lovit mașina și trebuia să mori; viața pusă în pericol din punctul de vedere al medicinei legale este atunci când victima a necesitat o intervenție chirurgicală de urgență în urma unei hemoragii și dacă nu era corectată la timp murea sau dacă a suferit o infirmitate sau un prejudiciu estetic permanent. Dacă una dintre aceste condiții este atinsă, vorbim și despre vătămare corporală din culpă.

Dacă nu este atinsă, atunci se va clasa dosarul și rămâne doar fapta de părăsire a locului accidentului. Tu, ca vinovat, trebuie să demonstrezi că în momentul în care s-a produs accidentul nu ai conștientizat că ai produs o vătămare. Dacă tu ai plecat și ai conștientizat că victima a pățit ceva, chiar dacă ți-a spus și victima să pleci, aveai obligația legală de a chema poliția.