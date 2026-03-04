Cum poate scăpa Kader Keita de închisoarea cu executare, după ce a părăsit locul accidentului: „Nu este exclus” - Antena Sport

Închide meniul
Cum poate scăpa Kader Keita de închisoarea cu executare, după ce a părăsit locul accidentului: „Nu este exclus"

Cum poate scăpa Kader Keita de închisoarea cu executare, după ce a părăsit locul accidentului: „Nu este exclus"

Cum poate scăpa Kader Keita de închisoarea cu executare, după ce a părăsit locul accidentului: „Nu este exclus”

Viviana Moraru Publicat: 4 martie 2026, 16:23

Cum poate scăpa Kader Keita de închisoarea cu executare, după ce a părăsit locul accidentului: Nu este exclus”

Kader Keita, într-un meci al Rapidului / Sport Pictures

Kader Keita poate scăpa de o pedeapsă cu executare, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a părăsit locul accidentului. Avocatul Ion Vărzaru a explicat situația jucătorului de la Rapid.

Acesta a transmis că ivorianul ar putea primi o pedeapsă cu suspendare în cazul în care victima nu va deceda. Avocatul a explicat faptul că mijlocașul poate scăpa de închisoarea cu executare dacă instanța va ține cont și de istoricul său infracțional, atunci când va lua decizia finală. Totuși, el riscă și o pedeapsă între 2 și 7 ani de închisoare cu executare.

Kader Keita poate primi închisoare cu suspendare

Acum totul depinde de judecător, dar în esență va fi o pedeapsă, pentru că a săvârșit două acțiuni. Cu privire la prima, care este vătămarea corporală, se va vedea. Vătămarea corporală din culpă este infracțiune doar dacă victima a suferit una dintre următoarele consecințe. Să fi necesitat mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, care nu sunt sinonime cu zilele petrecute în spital sau în convalescență, sunt aprecieri ale medicinei legale care are în vedere vârsta și posibilitățile de recuperare.

Dacă este îndeplinită condiția aceasta sau cea că i-a fost pusă viața în pericol – aici iar este o paranteză, viața pusă în pericol nu înseamnă că te-a lovit mașina și trebuia să mori; viața pusă în pericol din punctul de vedere al medicinei legale este atunci când victima a necesitat o intervenție chirurgicală de urgență în urma unei hemoragii și dacă nu era corectată la timp murea sau dacă a suferit o infirmitate sau un prejudiciu estetic permanent. Dacă una dintre aceste condiții este atinsă, vorbim și despre vătămare corporală din culpă.

Dacă nu este atinsă, atunci se va clasa dosarul și rămâne doar fapta de părăsire a locului accidentului. Tu, ca vinovat, trebuie să demonstrezi că în momentul în care s-a produs accidentul nu ai conștientizat că ai produs o vătămare. Dacă tu ai plecat și ai conștientizat că victima a pățit ceva, chiar dacă ți-a spus și victima să pleci, aveai obligația legală de a chema poliția.

Din punctul meu de vedere, atât timp cât nu are istoric infracțional, instanța nu ar trebui să îi dea pedeapsă cu executare, dar asta este atribuția judecătorului. Au fost și situații în care eu am reprezentat victime unde, deși inculpatul nu avea istoric, a primit pedeapsă cu executare.

Sunt multe aspecte la mijloc. Nu prea s-a întâmplat să fie dictate pedepse cu executare în aceste cazuri, dar nu este exclus. Dacă doamna moare, se schimbă încadrarea. Dacă, Doamne, ferește!, se întâmplă să moară și medicina legală constată că este din cauza accidentului, se transformă în faptă de ucidere din culpă, iar atunci cresc șansele de pedeapsă cu executare. Sunt limite minime și maxime ale pedepsei, nu m-aș hazarda să spun o anumită pedeapsă în ani, dar nici atunci nu este exclus să primească cu suspendare”, a declarat avocatul Ion Vărzaru, conform gsp.ro.

Kader Keita a plecat de la locul accidentului

Rapidul se află în mijlocul unei situații extrem de complicate, după ce un fotbalist din cadrul clubului, Kader Keita, a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului. Evenimentul s-a produs în jurul orei 05:50, când jucătorul ivorian cu religie musulmană se întorcea de la rugăciunile de dimineață.

Conform digisport.ro, femeia de 67 de ani s-a ales în urma accidentului cu o fractură de bazin, fractură de tibie şi peroneu, trei coaste rupte şi fisură craniană, fiind acum internată la Terapie Intensivă.

În jurul orei 13:00, Kader Keita a ajuns la secția Poliției Rutiere pentru audieri. Mijlocașul Rapidului a venit încătușat, purtând un trening maro cu gluga trasă pe cap. Puțin mai devreme, a venit și avocatul desemnat de Rapid pentru a-l ajuta pe ivorian. Acesta nu a acordat declarații.

 

