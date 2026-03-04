Pe ce loc e Alexandru Mitriţă într-un top spectaculos dominat de Lionel Messi - Antena Sport

Închide meniul
Pe ce loc e Alexandru Mitriţă într-un top spectaculos dominat de Lionel Messi

Dan Roșu Publicat: 4 martie 2026, 15:49

Alexandru Mitriţă, în tricoul Universităţii Craiova - Sport Pictures

Observatorul de Fotbal al Centrului Internaţional pentru Studii Sportive (CIES) a dezvăluit, marţi, topul celor mai decisivi 100 de jucători în campionat pe anul trecut, iar starul argentinian al lui Inter Miami, Lionel Messi, este pe primul loc, informează cotidianul L’Equipe.

Ediţia cu numărul 536 a Buletinului săptămânal a întocmit un clasament al celor mai decisivi jucători, adunând golurile şi pasele decisive înregistrate în 67 de ligi din întreaga lume.

Dacă se ia în considerare doar totalul brut, fără ajustări legate de nivelul competiţiilor, Lionel Messi (Inter Miami/MLS) domină la o diferenţă mare, cu 59 de acţiuni decisive – 37 de goluri şi 22 de pase decisive -, cu 17 mai multe decât următorul clasat, Harry Kane (35 de goluri, 7 pase decisive în tricoul lui Bayern Munchen).

Aplicând un coeficient care ia în considerare dificultatea meciurilor jucate, vedeta argentiniană îşi păstrează în continuare primul loc (scor ajustat la 66,3), chiar înaintea lui Kylian Mbappe (65,4), creditat cu 41 de contribuţii (inclusiv 37 de goluri) la Real Madrid.

Cu acest criteriu de dificultate, trei jucători de la Bayern Munchen se află în top 10: englezul Harry Kane (locul 3, 64,5), Michael Olise (locul 4, 54,6), autor a 37 de contribuţii, inclusiv 22 de pase decisive, şi columbianul Luis Diaz (locul 9, 44).

Din acest top 100, Lamine Yamal (Barcelona), datorită celor 18 goluri şi 11 pase decisive în La Liga, apare ca fiind cel mai tânăr jucător clasat, la doar 18 ani (locul 7). Doar Franculino Dju (FC Midtjylland), din Guineea-Bissau, în vârstă de 21 de ani, se află şi el printre jucătorii sub 23 de ani din acest clasament (locul 44). La celălalt capăt al spectrului de vârstă se află Cristiano Ronaldo (41 ani, 31 de contribuţii), Lionel Messi (38 de ani) şi argentinianul Fernando Zampedri (38 de ani).

Singurul reprezentant al României este Alexandru Mitriţă (Zhejiang FC/China), cu 14 goluri şi 10 assist-uri, aflat pe locul 79 în ierarhia combinată şi pe 69 în clasamentul coeficienţilor.

România, invitată oficial să intre sub umbrela nucleară a Franţei. CSAT-ul va decideRomânia, invitată oficial să intre sub umbrela nucleară a Franţei. CSAT-ul va decide
