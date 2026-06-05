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Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 5 iunie

Sebastian Ujica Publicat: 5 iunie 2026, 16:56

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Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1) Kopic se desparte de Dinamo Divorțul anului în fotbalul românesc. Zeljko Kopic pleacă de la Dinamo după doi ani și jumătate. Antrenorul croat le-a mulțumit fanilor: „Am venit străin, plec câine roșu”. Dinamo caută acum antrenor nou: Mihalcea ar lăsa UTA pentru Dinamo. 2) Gata să facă istorie CSM București se pregătește de un weekend mare! Fetele de la handbal au ajuns la Budapesta pentru Final Four-ul feminin. Jucătoarele antrenate de Bojana Popovic s-au distrat la antrenamente: inter-ul Kristina Novak le-a făcut poze colegelor. 3) Stanciu mai stă în China Nicolae Stanciu se bucură că lucrează cu Hagi la națională, însă nu îi este dor de fotbalul românesc. Într-un interviu exclusiv pentru Antena, Stanciu spune că va rămâne în China, unde mai are 1 an de contract. 4) Perez pregătește un transfer record Florentino Perez vine cu o nouă promisiune electorală: cel mai mare transfer din istoria lui Real Madrid. 150 de milioane de euro spune că va da Perez pentru un galactic „de calibrul lui Cristiano Ronaldo”. Englezii spun că ar fi vorba de Michael Olise, de la Bayern. 5) FIFA schimbă regulile FIFA a anunțat o schimbare fără precedent în fotbal, pentru Campionatul Mondial: toți jucătorii, indiferent dacă sunt titulari sau rezerve, vor sta în jurul cercului de la centrul terenului în timpul intonării imnurilor. Turneul final e transmis de pe 11 iunie în Universul Antena.

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Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

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1) Kopic se desparte de Dinamo
Divorțul anului în fotbalul românesc. Zeljko Kopic pleacă de la Dinamo după doi ani și jumătate. Antrenorul croat le-a mulțumit fanilor: „Am venit străin, plec câine roșu”. Dinamo caută acum antrenor nou: Mihalcea ar lăsa UTA pentru Dinamo.

2) Gata să facă istorie
CSM București se pregătește de un weekend mare! Fetele de la handbal au ajuns la Budapesta pentru Final Four-ul feminin. Jucătoarele antrenate de Bojana Popovic s-au distrat la antrenamente: inter-ul Kristina Novak le-a făcut poze colegelor.

3) Stanciu mai stă în China
Nicolae Stanciu se bucură că lucrează cu Hagi la națională, însă nu îi este dor de fotbalul românesc. Într-un interviu exclusiv pentru Antena, Stanciu spune că va rămâne în China, unde mai are 1 an de contract.

4) Perez pregătește un transfer record
Florentino Perez vine cu o nouă promisiune electorală: cel mai mare transfer din istoria lui Real Madrid. 150 de milioane de euro spune că va da Perez pentru un galactic „de calibrul lui Cristiano Ronaldo”. Englezii spun că ar fi vorba de Michael Olise, de la Bayern.

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5) FIFA schimbă regulile
FIFA a anunțat o schimbare fără precedent în fotbal, pentru Campionatul Mondial: toți jucătorii, indiferent dacă sunt titulari sau rezerve, vor sta în jurul cercului de la centrul terenului în timpul intonării imnurilor. Turneul final e transmis de pe 11 iunie în Universul Antena.

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