Ce se întâmplă cu spitalul pe care îl construieşte Ion Ţiriac, în locul său de suflet din România. Investiţie uriaşă

Ion Ţiriac a mai făcut un pas uriaş către investiţia de 100 de milioane de euro. Miliardarul român construieşte un ansamblu rezidenţial de lux în Braşov, locul său de suflet din România. Ansamblul va cuprinde şi un spital oncologic.

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Ion Ţiriac are o avere de 2.3 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Cei mai bogaţi români sunt co-fondatorii Databricks, Ion Stoica (61 de ani) şi Matei Zaharia (42 de ani), fiecare cu o avere de câte 5 miliarde de dolari. Imediat în topul bogaţilor români urmează Ion Ţiriac.

Ion Ţiriac, pas uriaş către investiţia de 100 de milioane de euro, în locul de suflet din România

Conform bizbrasov.ro, Ion Ţiriac a obţinut avizul Comisiei de Circulaţie, astfel că lucrările la ansamblul rezidenţial pot începe. Decizia a fost luată în cadrul ultimei şedinţe din cadrul Primăriei Braşov.

Proiectul este unul dintre cele mai importante din Braşov, din ultimii ani. O fostă platformă industrială va fi transformată de Ion Ţiriac într-un complex modern, care va fi dotat cu facilităţi medicale şi spaţii verzi.

Ion Ţiriac a cumpărat terenul pe care va fi construit ansamblul rezidenţial şi spitalul încă din 2007, de la Ioan Niculae, printr-o companie străină în care era asociat. Ţinând cont de criza din 2008-2009, magnatul român a abandonat proiectul, însă a revenit asupra sa în acest an.